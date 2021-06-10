«Мяукающая Дивизия» – Кошки которые спасали Ленинград. Военные Истории
История про кошек спасших Ленинград и его жителей. Подвиг пустой армии, "мяукающей дивизии".
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"Весной 1943 года на железнодорожном вокзале в Ленинграде собралась толпа людей ожидавших прибытия необычного состава. В этом эшелоне должны были привезти кошек выписанных из Ярославля и люди с нетерпением ждали прибытия эшелона. Как вспоминала блокадница Антонина Александровна Карпова, «весть о том, что сегодня в город доставят кошек, мгновенно облетела всех. Люди огромными толпами собрались на вокзале и возникла ужасная давка. Многие пришли целыми группами, семьями или с соседями по коммуналке и пытались рассредоточиться по всей длине перрона. Люди рассчитывали на то, что хотя бы одному из их группы удастся взять кошку. Было удивительно когда пришел состав то, четыре вагона кошек разошлись по рукам буквально за полчаса! Зато какие счастливые шли ленинградцы домой. Казалось, это приехали не обычные кошки, а бойцы нашей Красной Армии- некое, могучее подкрепление. И даже в тот день казалось, что Победа уже близка…»
Ведь с началом блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года в город пришел не только голод, на город обрушилась целая лавина быстро размножавшихся крыс. Уже на второй день осады, 9 сентября 41-го, немецкая авиация точным ударом по Бадаевским складам уничтожила основную часть продуктов, обрекая тем самым жителей города на мучительную голодную смерть. Город начал голодать, съедали всё, что летало, ползало, лаяло и мяукало… Но вот кто-кто, а крысы в первую блокадную зиму, голода совсем не испытывали, они отъедались… Не смотря на то что были созданы специальные бригады по уничтожению грызунов, справиться с нашествием они были не в состоянии. Крыс травили, расстреливали, давили танками и другой техникой, но все было бесполезно. Полчища серых захватчиков только росли и крепли…"