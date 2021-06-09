Лицо камня. Фильм о природной красоте уральских камней-самоцветов (1970)
Лицо камня. О природной красоте уральских камней-самоцветов, о неповторимых по красоте изделиях и украшениях, изготовленных русскими мастерами-ювелирами.
В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге в отделке гостиной использован малахит, поэтому она называется Малахитовая гостиная. Здесь также представлены изделия из малахита, выполненные в трудной технике "русская мозаика". Этот полудрагоценный камень стал широко применяться мастерами после открытия огромных залежей малахита на уральских рудниках Демидовых.
#ВидовойФильм
ТО Экран, 1970
Автор сценария – Георгий Халтурин
Режиссер – Римма Мишина
Оператор – Виктор Еркин