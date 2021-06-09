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Лицо камня. Фильм о природной красоте уральских камней-самоцветов (1970)

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Лицо камня. О природной красоте уральских камней-самоцветов, о неповторимых по красоте изделиях и украшениях, изготовленных русскими мастерами-ювелирами.

В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге в отделке гостиной использован малахит, поэтому она называется Малахитовая гостиная. Здесь также представлены изделия из малахита, выполненные в трудной технике "русская мозаика". Этот полудрагоценный камень стал широко применяться мастерами после открытия огромных залежей малахита на уральских рудниках Демидовых.

#ВидовойФильм
ТО Экран, 1970

Автор сценария – Георгий Халтурин
Режиссер – Римма Мишина
Оператор – Виктор Еркин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Glea7FsmP9c
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