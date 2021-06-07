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Тысячелетнее Царство машин. В чём видел силу и слабость Европы Жан Гимпель. Андрей Фурсов

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Как Запад обманул весь мир чем он за это платит сейчас. Когда начался технический сдвиг западной цивилизации и может ли техника принцпиально изменить ход развития общества. Когда началось падение Запада и каковы были главные вестники его конца. Французский историк Жан Гимпель имел интересные и глубокие ответы на эти и многие другие важнейшие вопросы. О его жизни, идеях и сбывшихся прогнозах рассказывает Андрей Ильич Фурсов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lA1qk5eGxOU
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