Тысячелетнее Царство машин. В чём видел силу и слабость Европы Жан Гимпель. Андрей Фурсов
Как Запад обманул весь мир чем он за это платит сейчас. Когда начался технический сдвиг западной цивилизации и может ли техника принцпиально изменить ход развития общества. Когда началось падение Запада и каковы были главные вестники его конца. Французский историк Жан Гимпель имел интересные и глубокие ответы на эти и многие другие важнейшие вопросы. О его жизни, идеях и сбывшихся прогнозах рассказывает Андрей Ильич Фурсов.