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Военная приемка. Новая Земля. Центральный ядерный полигон

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Экспедиция в эпицентр зоны ядерных испытаний и работа в суровых условиях Арктики – этот выпуск «Военной приемки» снят в тех местах, куда попасть может только ограниченный круг военнослужащих, на архипелаге Новая Земля. Здесь расположен Центральный ядерный полигон Министерства обороны. Место, где было проведено более 130 ядерных испытаний, в том числе – взрыв самой мощной атомной бомбы в истории планеты. Чем сейчас живет и как в наше время выглядит полигон – смотрите в ближайшем выпуске «Военной приемки» под названием «Новая Земля. Центральный ядерный полигон».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tkAZLwnDenM
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