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Майков Аполлон Николаевич – Стихотворения (читает Я.Смоленский)

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А. Майков

СТИХОТВОРЕНИЯ

  • Ласточки
  • Осень
  • Осеннее листья
  • Ласточка примчалась
  • Весна
  • Поле зыблется цветами
  • Люблю дорожкою лесною
  • Рыбная ловля
  • Нива
  • И неба синего раздолья вижу я
  • Сенокос
  • Под дождём

Читает Яков Смоленский

Майков Аполлон Николаевич [1821 (4 июня)  - 1897 (20) марта] – русский поэт, переводчик.
Поэзия Майкова созерцательна, идиллична и отличается налетом рассудочности, но вместе с тем в ней отразились пушкинские поэтические принципы: точность и конкретность описаний, логическая ясность в развитии темы, простота образов и сравнений. Для художественного метода Майкова характерно аллегорическое применение пейзажей, антологических картин, сюжетов к мысли и чувству поэта. Эта особенность роднит его с поэтами-классицистами.

Тематика поэзии Майкова соотнесена с миром культуры. В кругозоре поэта – искусство (цикл стихов «В антологическом роде»), европейская и русская история (циклы стихов «Века и народы», «Отзывы истории»), творчество поэтов Запада и Востока, произведения которых Майков переводит и стилизует (цикл «Подражания древним»). В стихах Майкова немало мифологических символов, историко-культурных имён и названий, однако часто колорит иных веков и народов носит у него декоративный характер. Особенно близка Майкову античная культура, в которой он видел сокровищницу идеальных форм прекрасного.

Из обширного наследия Аполлона Майкова выделяются и сохраняют свою поэтическую прелесть стихи о русской природе «Весна! Выставляется первая рама», «Под дождём», «Сенокос», «Рыбная ловля», «Ласточки» и другие отличающиеся задушевностью и напевностью. Многие его стихи вдохновляли композиторов на написание романсов. Майкову принадлежат переводы из Г. Гейне, Гёте, Лонгфелло, Мицкевича. Многие стихи Майкова положены на музыку (Чайковский, Римский-Корсаков и другие).

http://maykov.ouc.ru/

http://staroeradio.ru/audio/15441

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d_G1VRqGvYg
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