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Лукашенко: Россия поставит Белоруссии современное вооружение

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Лукашенко: Россия поставит Белоруссии современное вооружение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам сотрудничества с Россией, в ходе которого, в частности, раскрыл содержание своих недавних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и рассказал о достигнутых договорённостях.

«Шуму мы, конечно, наделали много: и по форме, и по содержанию, – так он охарактеризовал обсуждение в СМИ состоявшейся встречи в Сочи. – Поскольку это вызвало оживлённый разговор и резонанс (надо сказать, во всём мире) и было много разных разговоров, я счёл необходимым сегодня встретиться с ответственными лицами и обсудить вопросы, которые мы оговаривали на встрече».

Лукашенко отметил, что повестка его переговоров была определена давно и встреча лидеров стала продолжением предыдущих контактов на различных уровнях. Так, президенты обсудили торгово-экономические отношения, поставки нефти и газа, компенсацию потерь от российского налогового манёвра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах.

«По налоговому манёвру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сказал Лукашенко.

«Нет никаких проблем с поставкой природного газа. Сколько надо – столько и надо. Этот вопрос окончательно не закрыт. Не закрыт в том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ», – также рассказал он.

На переговорах были затронуты и такие темы, как противостояние санкциям, возобновление авиаперелётов между странами, задержание экс-главреда NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.

По словам белорусского лидера, у Москвы и Минска – полное взаимопонимание и по вопросам работы военно-промышленных комплексов обеих стран, развития кооперации. Он сообщил о предстоящих поставках республике современного российского вооружения.

«Никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооружённых сил РФ, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно, – подчеркнул он. – Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь. В случае обострения».

Лукашенко поручил правительству определиться, что из современного вооружения прежде всего необходимо Белоруссии. Также он сообщил, что Кабмины Белоруссии и России разработают совместный ответ на санкции Запада.

Президент заявил, что Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне. «Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определённые силы и давить на нас, и у президента Путина, и у меня есть. Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию. И полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам», – заключил он.

По материалам сайта Президента Белоруссии, НТВ.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/lukashenko_rossija_postavit_belorussii_sovremennoje_vooruzhenije_865.htm
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