1960-е. Москва Владислава Матусевича. Часть 1
1962. Улица Горького утром
1963. На Ленинских горах
1964. 7 октября
1964. 7 октября
1964. Дети. Октябрь
1964. Ждем маму у магазина
1964. На бульваре
1964. Прыгалки
1964. 1 сентября
1964. Александровский сад. 7 октября
1964. Александровский сад. 7 октября
1964. Александровский сад. 7 октября
1964. Москва. Библиотека-читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева
1964. Москва. Измайлово
1964. Москва. Книжная торговля в Сокольниках
1964. Москва. Май
1964. Москва. Май
1964. Москва. Площадь Свердлова
1964. Москва. Портрет пожилого мужчины
1964. Москва. Преображенская площадь
1964. Москва. Преображенский рынок
1964. Москва. Преображенский рынок
1964. Москва. Преображенский рынок
1964. Москва. Рождественский бульвар
1964. Москва. Сентябрь в Сокольниках
1964. Москва. Строительство Нового Арбата