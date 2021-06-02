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1960-е. Москва Владислава Матусевича. Часть 2

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1960-е. Москва Владислава Матусевича. Часть 1


1964. Тверской бульвар


1964. Чистые пруды. 1 сентября


1964. Шахматы на Тверском бульваре


1964. Без подписи


1964. Торговля арбузами


1964. Торговля мороженым


1965. Выставка скульптора Коненкова


1965. Майский дождь


1965. Москва. На выставке предметов из Лувра


1965. Преображенская площадь. Газетный киоск


1965. Ремонт Кузнецкого моста.


1965. Улица Горького


1965. Без подписи


1965. Торговля мороженым возле стадиона им.Ленина


1966. В автобусе


1966. Октябрь


1967.7 ноября.


1967. 7 ноября


1967. 7 ноября


1967. 7 ноября


1967. Красная площадь. Смена часовых


1967. Преображенская площадь


1967. Страстной бульвар. 7 ноября


1967. Черкизово


1968. В музее им. А.С.Пушкина


1968. Чтение в парке


1969. В ГУМе


1969. Парад на Красной площади.


1969. Парад на Красной площади
Источник: https://humus.livejournal.com/7790865.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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