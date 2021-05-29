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“Я шел на фронт не за медалями, а гнать врага со своей земли” Овечкин А.Г. Воспоминания ветерана

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Воспоминания о войне советского ветерана Овечкина Александра Григорьевича. Служба в пехоте, артиллерии и танковых войсках. Боевое крещение на Курской дуге, ранение и почему отказался от медали за взятие Берлина.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Я был призван в армию 1939 году. На Финской побывать не успел, т.к. пока нас готовили на Кавказе, финская война уже закончилась и началась Великая Отечественная. Но на фронт я попал не сразу. Сначала нас направили на войну в Иран. Потом была учебка. Я был минометчиком, и боевое крещение у меня случилось в битве на Курской дуге. До наступления Армии я находился в артиллерийской разведке. Нас, когда привезли в полк, всех как-то быстро разобрали, а я остался один. Меня командир спрашивает: «Куда направить?», я отчетил, что «Куда направите, там и буду бить врага». А ранило меня на Курской битве, потом очень долго лечили. В ночь с 8 на 9 мая 45-го я был в наряде с товарищем. Мы ходим и вдруг в лесу начали выбрасывать ракеты – зеленые, красные, белые. Началась стрельба, все кричат, а мы понять ничего не можем. Потом сообщили, что война кончилась. Вот так мы отметили Победу. Чуть позже подходит ко мне лейтенант, говорит, чтобы я срочно бежал в штаб полка. Там говорят, кто участвовал в боях за Берлин, каждому положен орден «Красной звезды». Я от него отказался. Ну не люблю я всего этого. Я ведь не за медали и ордена воевал, мне это было без надобности, я шел на фронт гнать врага со своей земли. У меня наград всего несколько: орден «Отечественной войны 2й степени», медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина». Вот за Кавказ и Польшу наград нет…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uYZjHPhwh2s
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