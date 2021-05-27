Ефимов В.А. Марафон по 6 приоритетам. 2 приоритет
Следующий урок марафона будет опубликован через неделю.
Подробней о пректе ДОТУПРАКТИК: https://vk.com/dotupractic
Марафон подготовили и провели:
Профессор, доктор экономических наук Виктор Алексеевич Ефимов; авторы и ведущие курса ДОТУПРАКТИК: кандидат технических наук Евгений Юрьевич Шашихин и кандидат экономических наук Василий Викторович Ефимов.
Второй приоритет. Хронология и самоидентификация.
Сегодняшний день с одной стороны собирает в единое целое то, о чём шла речь во всех предыдущих днях марафона, а с другой стороны – раскрывает тему принципиально иного осознания времени, как в масштабе сложных социальных суперсистем, так и в масштабах одного человека. Стать предиктором своей жизни – это то, что под силу каждому. Больше того, это важнейший навык, который помогает управленцу – причём как в больших масштабах, так и в локальных. Надеемся, что все домашние задания из прошлых дней марафона вы выполнили, потому что сегодня всё что вы делали вам пригодится!