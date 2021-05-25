Песня далекая и близкая. “Вот кто-то с горочки спустился”, “Морячка” и другие песни (1981)
Песня далекая и близкая. "Вот кто-то с горочки спустился", "Морячка" и другие песни
Об авторах, истории и судьбе песен “Тишина, ни огонька, ни звука”, “Морячка”, “Вот кто-то с горочки спустился”, “Черные ресницы, черные глаза”. "Песня о Зое" (“Тишина, ни огонька, ни звука”) посвящена Зое Космодемьянской, первой женщине-герою за время Великой Отечественной войны. В передаче принимает участие композитор Юрий Бирюков.
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Композитор – Леонид Бакалов
Ведущий – Валентин Левашов