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Песня далекая и близкая. “Вот кто-то с горочки спустился”, “Морячка” и другие песни (1981)

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Песня далекая и близкая. "Вот кто-то с горочки спустился", "Морячка" и другие песни
Об авторах, истории и судьбе песен “Тишина, ни огонька, ни звука”, “Морячка”, “Вот кто-то с горочки спустился”, “Черные ресницы, черные глаза”. "Песня о Зое" (“Тишина, ни огонька, ни звука”) посвящена Зое Космодемьянской, первой женщине-герою за время Великой Отечественной войны. В передаче принимает участие композитор Юрий Бирюков.

Главная редакция народного творчества 1981
Композитор – Леонид Бакалов
Ведущий – Валентин Левашов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d67Z2trQLkQ
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