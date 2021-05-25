Еще одна история прошедшей войны. Волховский фронт, плацдарм на левом берегу реки Волхов. Весна 1942 года и жуткое зрелище скрывавшееся под снежным одеялом. Воспоминания о войне советского командира

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"Я был уверен, что ни я, ни те, кто со мной, на нашем «пятаке» не выживут, ибо этот конвейер смерти проворачивался каждую ночь… Заволховский плацдарм буквально горел от взрывов артиллерийского и минометного огня, от бомбовых ударов с воздуха стервятников на «юнкерсах». Плацдарм был накрыт смертельной сетью пулеметных трасс. Но защитники этой дорогой Новгородской земли стояли насмерть, выдерживая шквал огня. Шла жесточайшая оборона плацдарма. Наш 1-й стрелковый батальон 1349-го стрелкового полка залёг там в окопы 20 января 1942-го и вышел оттуда 10 февраля 1943-го… Батальон каждые четыре месяца менялся почти полностью. Оставались единицы, в их числе я, а раненые или больные исчезали и не возвращались более на этот вулкан!…"