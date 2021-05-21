Основатель и президент Ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато посвятил уже двадцать лет своей жизни помощи детям России и стран, где проживает русскоязычное население – самым хрупким и беззащитным жертвам «экономических экспериментов», войн и террористического насилия, которые постигли их в результате распада СССР.

Беслан, Южная Осетия, Волгоград, окровавленные территории Донбасса… Бордато оказывал и продолжает оказывать конкретную помощь не только жертвам этих трагедий, детям и их семьям, но и помощь тем детям, кому Запад, просто потому что они русские, помощь оказать не спешит. Что он считает большим позором.

Отношения Бордато сначала с СССР, а затем с Россией имеет давнюю историю. Все началось более сорока лет назад по случаю туристической поездки в Советский Союз. Это, как говорится, была любовь с первого взгляда, которая длится и по сей день.

Его охватило чувство глубокой привязанности, глубокой духовной связи, которую невозможно объяснить рационально: «Люди, небо, запахи России… я не знаю… но было что-то, что заставило меня чувствовать себя как дома. Затем распад СССР – эпохальная трагедия народа и, с моей стороны, желание, почти необходимость, сделать что-то. В те годы среди социальных групп, наиболее пострадавших от экспериментов западной демократии и рынка, были дети: сотни тысяч сирот, система здравоохранения разрушена, педиатры в первом ряду. "Помогите спасти детей" и родилась для того, чтобы исполнить то желание: сделать что-то, что я чувствовал внутри себя. Перефразировав Александра Николаевича Радищева, могу сказать: "Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала"», – говорит Бордато.

Он начал изучать язык, традиции, культуру России. В 1994 году итальянское издательство Edizioni Osiride опубликовало его перевод на итальянский язык «Конституции Российской Федерации». В 2000 году то же издательство выпустило монографию под названием «Sotto Un Cielo Straniero. Vita е memoria di una Principessa russa in esilio» («Под чужим небом. Жизнь и память русской княгини в изгнании»). Книга посвящена судьбе княгини Екатерины Васильевны Дабижа-Ростковской и ее мужа, императорского консула Александра Аркадьевича Ростковского, умершего мученической смертью в Македонии. Помимо этого, Бордато – автор многих публикаций.

Ассоциация «Помогите спасти детей» Бордато работает по двум направлениям. Первое – помощь детям, страдающим серьезными заболеваниями (в первую очередь, онкологическими), детям-сиротам, детям–жертвам терроризма и войн.

С 2001 года ассоциация помогла более чем 3 тысячам ребят: от спасительных операций за границей, до приобретения лекарств, которых нет в российском справочнике по педиатрии.

Второе направление– общественные проекты. Список их длинный. Это и открытие первого в России детского пансионата при Российской Детской клинической больнице (РДКБ) в Москве, в той же клинике – открытие первого отделения для лечения редких заболеваний, реструктуризация отделений детской онкологии и других…

В социальной сфере следует отметить помощь школе № 1 в Беслане после трагедии в сентябре 2004 года. Она оказывалась в течение шести лет командой психологов Университета Падуи.

Помощь также оказывалась детям и других регионов Российской Федерации. Так, последний проект, недавно завершенный в Архангельской области, – это компьютерная платформа, способная объединить сельские пункты здравоохранения (сотни отдаленных деревень на севере России) с новым Региональным Центром неонатологии для удаленного наблюдения за беременными женщинами. Это важная помощь в большом регионе с населением более миллиона жителей.

Сегодня Ассоциация имеет свое представительство в Москве при самой большой федеральной детской клинике – РДКБ, работает в тесном сотрудничестве с группой волонтеров Фонда имени Александра Меня в Беслане, в Архангельской области и во многих других регионах Российской Федерации.

В целом, ассоциация «Помогите спасти детей» реализует не менее тридцати таких общественных проектов. Некоторые из них внесли свой существенный вклад в российскую педиатрию. Как любит говорить Бордато: «Мы дарим удочку, а не рыбу», но на самом деле его общественные проекты становятся и частью российских.

Президент Ассоциации удостоен званий «Почетный работник РДКБ Москвы» и «Почетный гражданин города Беслан», а также – медали «Участнику гуманитарного конвоя» (ДНР). С 2014 года, после начала братоубийственной войны на востоке Украины, деятельность ассоциации была, прежде всего, адресована населению Донбасса. Эта ужасная война не могла оставить его равнодушным. За семь лет ее ведения Бордато доставил итальянскую гуманитарную помощь в более чем тридцать городов и деревень Донецкой и Луганской Народных Республик, ее получили сотни детей и семей. В том числе –помощь в лечении раненых, искалеченных войной.

С 2014 года Бордато буквально «усыновил» целое село на окраине Горловки – посёлок Глубокое, дома которого находятся в нескольких десятках метров от линии фронта. Его дети живут в подвалах. Игра – лишь воспоминание для них, а некоторые и вовсе не знали ни одного мирного дня в своей жизни.

Для таких детей каждый год летом Бордато организует бесплатное пребывание на черноморском побережье России.

С момента создания Ассоциация «Помогите спасти детей» существует благодаря щедрости многих итальянцев, любящих Россию. Часто это небольшие средства, но если их сложить, они могут покрыть суммы, предусмотренные на многочисленную помощь. Эти пожертвования становятся спасением для многих детей. На что Бордато говорит: «Кто спасет ребенка – спасет весь мир».