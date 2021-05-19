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Станислав Корякин про арктическую регату

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Телеграм-канал Станислава Корякина: https://t.me/bigarcticrace
Сайт БАР: http://www.bigarcticrace.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DsOhUQknDHU
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