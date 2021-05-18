Кажется, наш мир всё больше и больше превращается в какой-то фэйковый рай. Современные технологии уже сегодня позволяют буквально за пару кликов с помощью нейросетей поменять лицо персонажа из фильма, синтезировать голос известного человека, что его трудно будет отличить от реального.

Этот же искусственный интеллект управляет нашими умными домами, наши городам и скоро без него невозможно будет представить современный мир. Проблема пока что не в том, что вот-вот появится Сверхразум или «сильный ИИ», который с легкостью будет проходить тест Тьюринга. Настоящая проблема в том, что мы считаем эти алгоритмы совершеннее, чем они есть на самом деле, и готовы отдать им на откуп целые сферы человеческой деятельности.

Да, мы – грешные и ошибающиеся люди – но нас хотят заменить столь же часто ошибающимися машинами, которые не ведают греха просто потому, что не понимают, что это. «Люди беспокоятся, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы и уже его захватили»

Тайм-коды:

]]>00:00]]> – Дипфейки – что это?

]]>02:43]]> – Как IT гиганты борются с дипфейками

]]>05:02]]> – Образовательная онлайн-платформа

]]>06:00]]> – «Сильный ИИ» не за горами

]]>10:09]]> – Ни одна система не безопасна

]]>10:57]]> – Сможет ли искусственный интеллект стать человеком?