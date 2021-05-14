В День Победы каждый год в столице Калмыкии Элисте возлагаются венки к памятнику, открытому в 2015 году строителям «Прикаспийского Транссиба» – железнодорожной магистрали Нижнее Поволжье-Калмыкия – Прикаспийское Ставрополье-Дагестан (Астрахань – Трусово – Артезиан – Кизляр), 340 км. Сооруженную в 1942 году вдоль Каспийского побережья, её и поныне называют не только «Прикаспийским Транссибом», но и «Дорогой Сталинградской Победы». А её значимость после распада СССР стала столь же весома, как и в годы Великой Отечественной.

Эта артерия обеспечивала доставку из российского Дагестана, Азербайджанской, Туркменской ССР топлива и военно-технических грузов, поступаших по ленд-лизу через Иран – Азербайджан, войскам Сталинградского фронта. Практически всем, оставшимся в живых строителям этой дороги уже за девяносто. А тогда они, дети, многими часами беспрерывно возили на тачках песок, щебень, грунт, укладывали рельсы и шпалы. Руками женщин, детей и стариков всего за считанные месяцы на юге страны была возведена железная дорога Кизляр – Астрахань. Ожесточенные бои под Сталинградом требовали беспрерывного подвоза топлива и вооружения. Это была одна из крупнейших строек военных лет: ее завершение сыграло огромную роль в исходе Сталинградской битвы.

Решение о строительстве этой магистрали Совнарком СССР принял 16 августа 1941 года: к тому времени агрессор захватил не меньше трети территории Украины, нацеливаясь на Крым, Приазовье и, в конечном итоге, на Северный Кавказ.

Но первая масштабная победа советских войск в этой войне – под Ростовом-на-Дону (ноябрь-декабрь 1941 г.) – предотвратила прорыв оккупантов на Кавказ, к Каспийскому побрежью и Нижней Волге. Поэтому сооружение магистрали временно приостановили. Но с весны 1942-го ситуация на фронте срочно потребовала её создания: враг вскоре прорвался на Северный Кавказ, шел к Сталинграду, Закавказью, Каспийскому морю. Тогда же ожидалось вторжение турецких войск в Закавказье. В такой ситуации, из-за отсутствия железной дороги между Нижним Поволжьем и Кавказским регионом, возникала реальная угроза изоляции Кавказа и Поволжья друг от друга. И, соответственно, угроза закупорки в снабжении Сталинградского фронта и советских войск западнее Астрахани. Потому уже в феврале 1942 г. строительство железной дороги Кизляр-Астрахань возобновилось. Рельсы, шпалы, другую профильную продукцию завозили из Астрахани, Дагестанской АССР, Азербайджанской ССР. Ввели дорогу в действие 4 августа 1942 г. — как раз в период максимального продвижения вермахта на Северном Кавказе, в том числе на Кизлярском (северо-дагестанском), Каспийском и Сталинградском направлениях.

То был величественный подвиг более чем 8 тыс. человек, строивших «Дорогу Сталинградской Победы» под постоянными бомбёжками люфтваффе, почти круглосуточными с мая 1942 г. обстрелами немецкой артиллерии, да еще в сложнейших климатических условиях. К тому же и попытки диверсий по всей трассе были не редкими.

По словам супругов Бадма и Убуш Сангаджи-Горяевых (Калмыкия), строивших дорогу, — им было в 1942-м не более 15 лет — круглые сутки они со сверстниками, наравне со взрослыми, возили песок, щебень, шпалы камни, выполняли тяжелую работу от рассвета до поздней ночи. Несмотря на голод, холод, сменявшийся сильной жарой (температура на трассе была от минус 35 до плюс 40 градусов С), несмотря на бомбёжки и обстрелы, эту дорогу построили в короткие сроки. «Мы искренне рады, — говорят они — что об этом подвиге советских граждан вспомнили. Пусть даже через многие десятилетия после войны».

Для ускорения строительства артерии, согласно исследованиям эксперта по экономической истории СССР Василия Зимина, всё возводилось по облегчённым нормам, но с должным качеством: главным было поскорее открыть движение. «На трассе не строились вагонные и локомотивные депо; состояние пути обеспечивало скорость до 35 км/час. На промежуточных станциях дежурные располагались в землянках. Действовало привозное водоснабжение (из Дагестана и Астрахани – А.Ч.): с “водяным” поездом, курсировавшим дважды в неделю, привозили также продукты строителям, железнодорожникам». — отмечает он.

Зато составы с топливом и военной техникой по «Прикаспийскому Трассибу» следовали от Кизляра бесперебойно: только с августа по октябрь 1942 г. включительно к Сталинграду было доставлено по этой дороге 16 тысяч цистерн с нефтепродуктами. А весной 1943-го некоторые участки магистрали были реконструированы.

По имеющимся данным, до 70% объема нефтепродуктов и свыше трети объема военно-технических грузов, требуемых Сталинградскому фронту, было доставлено именно по «Прикаспийскому Транссибу». Что подтверждает выдающуюся роль этой артерии в обеспечении Сталинградской Победы.

..К настоящему времени осталось в живых только 113 человек, участвовавших в сооружении той магистрали. Все они награждены юбилейной медалью «Строителю фронтовой железной дороги Астрахань – Кизляр», учрежденной президентом Калмыкии А. Орловым 22 июня 2016 года.

После распада СССР эта магистраль — единственная железнодорожная линия, соединяющая Россию с Закавказьем и далее с Ираном. Поскольку транскавказская стальная магистраль через Абхазию в Закавказье бездействует с 1992 г., ввиду абхазо-грузинского конфликта. Так что стратегическая значимость «Прикаспийского Транссиба», сооруженного в самый сложный год Великой Отечественной войны, остаётся бессрочной.

Равно, как и остаётся бессрочной память о трудовом подвиге тех, кто в неимоверно тяжелых условиях построили дорогу Сталинградской Победы.

P.S. 7 мая 2021 г., в районе станции Трусово (припортовая станция вблизи Астрахани) состоялось торжественное открытие Мемориала, посвящённого строителям железнодорожной линии Кизляр – Астрахань. В торжественном мероприятии участвовали руководители Приволжской железной дороги, муниципалитета, ветераны и сотрудники магистрали.

На одной из плит выгравирован эпизод строительства магистрали, на другой — воинский эшелон в момент налёта вражеской авиации, а также обозначены фамилии местных жителей – участников строительства.





