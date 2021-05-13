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Лица Харькова

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1919. Отряд женщин-красноармеек
1919. Отряд женщин-красноармеек

1920. Политуправление Южного фронта.
1920. Политуправление Южного фронта

1920. Политуправление Южного фронта
1920. Политуправление Южного фронта

1926. Украинские чекисты во главе с Дзержинским Феликсом Эдмундовичем.
1926. Украинские чекисты во главе с Дзержинским Феликсом Эдмундовичем
Источник: https://humus.livejournal.com/7759093.html
Метки: история, Россия, фото, Харьков
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