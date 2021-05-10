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«Был месяц май»

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01. Немецкий солдат сидит на развалинах Рейхстага 9 мая
01. Немецкий солдат сидит на развалинах Рейхстага. 9 мая

02. Фотограф Марк Редькин на крыше Рейхстага
02. Фотограф Марк Редькин на крыше Рейхстага

03. По почти безлюдной улице Берлина трое бывших солдат идут домой
03. По почти безлюдной улице Берлина трое бывших солдат идут домой

04. Победители
04. Победители

05. Берлин. Немецкий военнопленный за колючей проволокой.
05. Берлин. Немецкий военнопленный за колючей проволокой

06. Советская женщина-солдат на берлинской улице
06. Советская женщина-солдат на берлинской улице

07. На самой окраине Берлина собираются немецкие пленные, взятые союзными войсками в столице.
07. На самой окраине Берлина собираются немецкие пленные, взятые союзными войсками в столице

08. Солдаты русской армии беседуют у танка, остановившегося у Бранденбургских ворот
08. Солдаты русской армии беседуют у танка, остановившегося у Бранденбургских ворот

09. Советские солдаты берут в плен генерала немецкого вермахта
09. Советские солдаты берут в плен генерала немецкого вермахта

10. Женщина-регулировщица в Берлине, 20 мая
10. Женщина-регулировщица в Берлине, 20 мая

11. Советские солдаты ведут немецких военнопленных по истерзанным войной улицам Берлина
11. Советские солдаты ведут немецких военнопленных по истерзанным войной улицам Берлина

12. Советские солдаты в трамвае
12. Советские солдаты в трамвае

13. Немка готовит еду на открытом воздухе
13. Немка готовит еду на открытом воздухе

15. Женщины извлекают мебель из руин
15. Женщины извлекают мебель из руин

16. Советский солдат, контролирующий движение на улице Берлина
16. Советский солдат, контролирующий движение на улице Берлина

17. Толпа на вокзале в Берлине, май. Люди направляются в деревню за едой
17. Толпа на вокзале в Берлине, май. Люди направляются в деревню за едой

18. Советские солдаты раздают суп голодающим в Берлине, май
18. Советские солдаты раздают суп голодающим в Берлине, ма

19. Берлинские женщины убирают мусор с одной из улиц
19. Берлинские женщины убирают мусор с одной из улиц

20. Советские солдаты раздают еду голодающим в Берлине, май
20. Советские солдаты раздают еду голодающим в Берлине, май

21. Крупный план обломков немецкого истребителя «Фокке-Вульф» среди руин на лугу в парке Тиргартен за Рейхстагом
21. Крупный план обломков немецкого истребителя «Фокке-Вульф» среди руин на лугу в парке Тиргартен за Рейхстаго

22. Советские солдаты посещают Зоологический сад в Берлине, май
22. Советские солдаты посещают Зоологический сад в Берлине, май

23. Мужчины и женщины в очереди за растительным маслом
23. Мужчины и женщины в очереди за растительным маслом

24. Жителей Берлина знакомят с советскими агитационными маьтериалами
24. Жителей Берлина знакомят с советскими агитационными маьтериалами

25. Одна из главных улиц Берлина сразу после 9 мая
25. Одна из главных улиц Берлина сразу после 9 мая

26. Жители Берлина гуляют по руинам города
26. Жители Берлина гуляют по руинам города

27. Знаменитая улица Унтер-ден-Линден в Берлине сильно пострадала от бомбардировок и обстрелов. Под руководством советских солдат мирные жители расчищают завалы для пешеходов и автотранспорта
27. Знаменитая улица Унтер-ден-Линден в Берлине сильно пострадала от бомбардировок и обстрелов. Под руководством советских солдат мирные жители расчищают завалы для пешеходов и автотранспорта

28. Черный рынок перед Бранденбургскими воротами в Берлине в мае
28. Черный рынок перед Бранденбургскими воротами в Берлине в мае
Источник: https://humus.livejournal.com/7754191.html
Метки: война, Германия, история, Россия, фото
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