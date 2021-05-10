Баимский ГОК получит 5 НОВЫХ ПАТЭС от Росатома за 169 млрд. Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо
Баимский ГОК получит 5 НОВЫХ ПАТЭС от Росатома за 169 млрд. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Энергопроект Росатома для ГОКа на Чукотке за 169 млрд – Президент Владимир Путин отдал предпочтение предложению Росатома по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals, с использованием плавучих энергоблоков. Стоимость этого проекта «Росатома» — 169 млрд руб.