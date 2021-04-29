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Поглажу ладошкой Землю свою. Любослав

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Русь святая вспрянет ото сна…Проникающая в самое сердце, глубокая и мудрая песня Серафима Саровского "Поглажу ладошкой Землю свою" звучит для вас в дивном обрамлении русских гуслей Александра Субботина – Любослава

Автор песни – Серафим Саровский
Поёт и играет – Александр Субботин (Любослав)
Видеосъёмка телеканала "Славянский мир"
Режиссёр монтажа – Андрей Шадров

Александр Васильевич Субботин (сценический псевдоним Любослав) в своем творчестве соединяет два направления: художественное и музыкальное.
Автор – исполнитель, композитор, гусляр – сказитель, лауреат Международных фестивалей, член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.

Канал Любослава https://www.youtube.com/channel/UCm9Jyzc2H_kFZxwg5_D3cnA/featured
Канал Славянский Мир
https://www.youtube.com/channel/UCqwMwPPSgWk73kK4QjGxpoQ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JQCDxxQOhlk
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