Поглажу ладошкой Землю свою. Любослав
Русь святая вспрянет ото сна…Проникающая в самое сердце, глубокая и мудрая песня Серафима Саровского "Поглажу ладошкой Землю свою" звучит для вас в дивном обрамлении русских гуслей Александра Субботина – Любослава
Автор песни – Серафим Саровский
Поёт и играет – Александр Субботин (Любослав)
Видеосъёмка телеканала "Славянский мир"
Режиссёр монтажа – Андрей Шадров
Александр Васильевич Субботин (сценический псевдоним Любослав) в своем творчестве соединяет два направления: художественное и музыкальное.
Автор – исполнитель, композитор, гусляр – сказитель, лауреат Международных фестивалей, член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.
Канал Любослава https://www.youtube.com/channel/UCm9Jyzc2H_kFZxwg5_D3cnA/featured
Канал Славянский Мир
https://www.youtube.com/channel/UCqwMwPPSgWk73kK4QjGxpoQ