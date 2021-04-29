В начале 2021 г. по инициативе Союза писателей России была предпринята попытка составить список литературы, рекомендуемой для чтения школьникам на протяжении десяти лет обучения.

Несмотря на то, что нынешняя школа бьётся в тисках реформ, теряет своё классическое призвание – воспитывать, этот список литературы, на наш взгляд, необходим для восстановления отечественного школьного образования.Это работа на будущее. И как бы ни старались нас уверить, что возврата к классической – дореволюционной или советской –школе уже не будет, хочется снова и снова сказать себе: делай, что должно.

Дореволюционная школа, созданная, к примеру С.А. Рачинским, ни в чём-то не уступала европейской школе того времени. Так же, как и советская школа сталинского времени, которая, восприняв все, кроме религиозных, принципы дореволюционной гимназии, воспитала несколько поколений выдающихся учёных во всех областях знаний.

Опытом отечественного образования и достижениями тех эпох все мы пользуемся до сих пор. И восстанавливать школьное образование придётся с той точки, после которой началось постепенное размывание культуры, которое сегодня уже невозможно отрицать. Подтверждение тому – отсутствие крупных писателей уровня Леонида Леонова и Юрия Бондарева, Валентина Распутина и Василия Белова. И далее по цепочке: от низкого уровня литературного и музыкального школьного образования до жалкого состояния современной эстрады, которая, увы, формирует общественные вкусы.

Однако никогда частный бытовой комфорт, стремиться к которому нас так зазывает современное медиапространство, не станет смыслом жизни для человека духовно и национально мыслящего. Поэтому и тревожит более всего то, что стало сжиматься пространство духовной и национальной культуры, сжиматься до «до сгустка крови, до вспышки памяти», как сказал сербский поэт. Вот и хочется удержать то, что нам передали наши учителя – от сердца к сердцу, и не отрекаться от наследия.

Человек живёт в языковом пространстве, которое он черпает только из классики. Именно классическая культура даёт чувство хорошей нормы – речи, мышления, поведения.

Поэтому ставшие нередкими сегодня реплики учителей о том, что детям непонятна и не нужна классика, не только безосновательны, но просто преступны. Произведения, признанные и воспринятые несколькими поколениями разных народов, даже не до конца понятные нам, помимо сознания, откладываются в нашей памяти.

Так человек напитывается здоровым духом и одухотворённой речью.

Наша работа по списку литературы только начата, многое проработано не основательно, многое, к сожалению, было упущено, забыто. Но мы намерены доработать этот важный список. Составление такого списка назрело давно, ведь тридцать лет у постсоветской филологической школы нет единой программы и нет единого учебника, потому что и выпуск учебников, к сожалению, тоже отдан в рыночное пространство.

Но кто мешает нам, родителям, взять в свои руки обучение детей? Ведь это наши дети, наша страна, наша культура, наше будущее.

Восстанавливать утраченное пространство культуры, конечно же, будем с первой сказки, с первой книжки, которую мне, допустим, прочитал мой дед (семь классов образования и послевоенное ФЗУ). Это были маленькие, с ладошку, брошюрки – про зайца-хвасту, про медведя-лежебоку, а дальше – тоненькая брошюрка Ивана Никитина со стихотворением«Русь», проиллюстрированным рисунками крестьянского и купеческого быта – живой, красивой России.

Миллионные тиражи таких брошюр А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, Ф. Тютчева, А. Кольцова, Л. Толстого, выпущенные в издательстве «Детская литература» в начале 1980-х годов создавали благоприятную почву для того, чтобы у нас было счастливое детство, осознание великой, неразрывной истории, желание учиться, желание послужить стране, быть частью своей страны.

«Колокольчики мои», «Люблю грозу в начале мая», «Идёт-гудёт Зелёный Шум»…От этих копеечных, а теперь бесценных, книг до научной орбитальной станции «Мир» – неразрывная нить… Так же, как от образования, которое дали в 1930-х гг. учителя царских гимназий – до победы в Великой Отечественной войне.

Работая над списком книг, мы, разумеется, советовались с педагогами. Учителя начальных классов не на шутку обеспокоены тем, что дети, приходя в первый класс, не имеют самых начальных представлений о словесности, которая у любого народа из поколения в поколение передавалась изустно, сохраняя некий генетический культурный код нации.

Одна учительница подмосковной школы с ужасом рассказала, что девочка в первом классе на просьбу перелистнуть страницу книги с трудом разобралась, как это делается.

А преподаватель иркутского вуза поведала, что студенты, приходя на первый курс факультета журналистики, впервые, с удивлением, берут в руки печатную газету. Вот вам и нанотехнологии, вот вам и современные маленькие дети, сидящие с телефонами родителей в метро, в автобусах, в очереди в поликлинике…

Начинать школьное обучение ребёнок должен, уже имея некий багаж знаний, представлений. Советуясь с психологами, мы отметили несколько книг, которые необходимы для формирования мышления и душевного мира ребёнка трёх – шести лет. Вот лишь некоторые из них: «Песенки-потешки» («Уж я косу заплету», «Лиса по лесу ходила», «Наша Маша маленька», «Радуга-дуга», «Травка-муравка со сна поднялась» и др.), русские народные сказки в изложении А.Н. Толстого; русские народные сказки с иллюстрациями (издания до 1990 г.): «Репка», «Коза-дереза», «Петушок – золотой гребешок и чудо-меленка», «Теремок», «Хаврошечка», «Собака и волк»; «Старик-годовик» (сказки, загадки, пословицы, игры) в изложении В.И. Даля; «Три медведя» (Л.Н. Толстой), пословицы, поговорки, считалки, загадки…

Опытные педагоги также замечают, что сказки, переложенные современным языком, к сожалению, не подходят для чтения ребёнку, так как в них утрачена подлинно народная речь и дух самого произведения.

Конечно же, для усвоения родного языка важно, чтобы взрослые читали детям классический русский стих. К примеру, А.Н. Майков – «Весна» («Уходи, зима седая!..»), «Ласточка примчалась»; Ф.И. Тютчев – «Зима недаром злится…», «Весенние воды» и многое из того, что читали в классической гимназии, что издавалось тонкими копеечными брошюрками до революции специально для народного чтения (их сегодня можно увидеть в фондах хранения РГБ).

Назову и несколько авторов, на книгах которых росли мы, поколение 1980-х гг.: «Целыми днями» (В. Лунин); «Почему у пирога зарумянились бока» (В. Степанов); «Красная горка» (В. Бианки); «Как я спас Магеллана» (С. Сахарнов); «Голубой зверёк» (В. Бианки); «Берестяной туесок» (А. Гостомыслов); «Лучше дела не найти» (А. Шибаев); «На лугу – сенокос» (Е. Носов…

Конечно,инициативу у учителя никто не отнимет. Да, сегодня это будет подвижничеством, но мы, родители, призываем к этому учителей.И никогда не согласимся с тем, что учитель – это клерк, предоставляющий услуги! Учитель – это звание, это служение! Работая над списком литературы, с какой благодарностью я вспоминала свою учительницу литературы Наталью Михайловну Просужих из подмосковной школы, и как она читала Лермонтова, как горько, с какой любовью говорила о его судьбе, а ещё раньше, в 7 классе, она, не жалея своего времени, просила нас прийти вечером в школу, чтобы мы послушали её чтение «Слова о полку Игореве». И мы все пришли, слушали, открывая для себя Русь изначальную.А это были 1991 – 1993 годы…

Когда я завершила в 2015 г. книгу об учителе моих прадедов С.А. Рачинском, мне стало любопытно, по какому же пути пошла современная авторская школа. Так вот, все лучшие школы России, о которых мне доводилось писать, базируются на дореволюционной программе С.А. Рачинского и на учебниках 1940 – 1950 гг. В гимназии Свято-Алексеевской пустыни, к примеру, уже много лет русский язык с неизменным успехом изучают по учебнику К.Д. Ушинского.

Я не раз присутствовала на вступительных экзаменах в вузах. И что поразительно: молодые люди, поступающие на факультеты, связанные с культурой, зачастую не читали «Войну и мир», «Герой нашего времени». Однажды по дороге домой после экзамена преподаватели неожиданно заговорили с таксистом о литературе. Человек лет 50-ти, с ПТУшным образованием, стал вспоминать, как себя вёл Печорин, а как Грушницкий, стал говорить о своей любимой учительнице литературы…

На сегодняшний день преподаватели, учителя, родители, и даже сами старшеклассники признают то, что система ЕГЭ и реформирование образования последней четверти века, в том числе сокращение часов литературы и истории в школах и вузах, разрушили элементарные нормы.

Уже не один десяток лет бьёт в набат профессор Всеволод Юрьевич Троицкий: «Бесстыдно называть разрушение реформами!».

Может быть, это вообще сегодня главная задача России – восстановить целостное представление об отечественной истории и литературе, формирующей национальное самосознание, а также о зарубежной литературе, созидающей человеческое в человеке.

Год назад я писала о том, что популярный американский «журнал для мужчин» GQ, как тогда же сообщалось в материале сайта «Столетие», опубликовал список из 21 книги, которые, по мнению редакции GQ, недостойны того, чтобы их читали. Среди таких книг Библия, «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера и другие произведения, которые говорят о человеке и его сущности. То есть некое, не признанное никем сообщество, чтобы утвердиться и отличиться, пытается отстранить человечество от всего человеческого.

Взяв за основу официально принятую сегодня школьную программу, даже я, не филолог, а журналист, удивилась, как обкрадена она стала с тех пор, когда мы заканчивали школу в конце 1990-х. Куда же девался Борис Можаев, к примеру? Нет целой плеяды фронтовых поэтов! Разве сегодня не нужно воспитывать защитников Родины? Нужно! И стихи Дмитрия Ковалёва и Павла Шубина,наряду с А. Твардовским и К. Симоновым, ребята должны знать!

Не менее важный раздел – литературная критика. В официальном списке книг для школ он заканчивается статьёй А. Блока «Интеллигенция и революция». А дальше? XX век литературы – это космос. Кто объяснит сегодняшним детям, как и что было создано в этот сложнейший исторический период? Поэтому, конечно же, мы предлагаем статьи преподавателей и литературных критиков, школу которых прошли многие сегодняшние писатели и редакторы журналов: Михаила Лобанова, Вадима Кожинова, Валентина Сорокина, Татьяны Глушковой, Юрия Павлова…

Составить данный список помогли нам научные сотрудники ИМЛИ, мы также обращались к некоторым преподавателям ПСТГУ и ВГИКа, которые знают по опыту, с каким мировоззренческим багажом юное поколение может полноценно овладевать профессией, творить, созидать, защищать интересы своего Отечества.

Как мудро всё же было задумано в дореволюционной школе: историю изучали в связке с литературой, к примеру, А. Майкова читали не только «Весна, выставляется первая рама», но и «Емшан».

В списке предложены для чтения произведения идеологически противоположные. К примеру, «Поднятая целина» М. Шолохова и «Живой» Б. Можаева, стихотворения В. Маяковского и Н. Туроверова. И вот, уже опубликовав список на сайте «Российский писатель», мы внимательно прочитываем и учитываем комментарии к нему.

Неоднократно просили в комментариях вернуть в школьную программу «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Судьбу барабанщика» А. Гайдара… Хорошо понятно отторжение обществом сегодняшнего дикого капитализма. Хочется вернуть то доброе из советского времени, что на нашей памяти.

Только как не допустить снова классовую и религиозную борьбу? Как отрешиться от шаблонного представления о плохих «белых» и хороших «красных»? Как вообще перестать умиляться революционной романтикой (кинофильмы «Даурия», «Корона Российской империи» и мн. др.), которая не имеет ничего общего с реальностью, а тем более, с будущим?..

Во вступительном слове к списку я написала, что мы (все, кто работал над составлением списка)– за осмысление русской истории и судьбы «народа российского» (Ломоносов). Мы – за то, чтобы наши дети, вступая во взрослую жизнь, могли повторить вслед за А.С. Пушкиным:

«…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал…».

Связать нить времён – это одна из сверхзадач этого, казалось бы, простого школьного списка литературы.

Я учился писать…

Где-то плавились танки,

Где-то люди кричали,

Умирая в огне и дыму…

Я учился писать

Изложения о Каштанке,

Я учился страдать

Над судьбою Герасима и Муму…

Да, только на таких стихах, как это, Анатолия Передреева, которого почему-то никогда не было в школьной программе, мы сможем воспитать юное поколение, укоренённое в почве, которому не стыдно будет за свою страну, за свою мать – крестьянку. Поколение, которому не захочется «свалить» за границу, потому что там комфортнее, которому будет не всё равно, когда унижают национальную культуру, родной языки родной народ. Поколение, жизненные цели которого будут совпадать с целями Родины.