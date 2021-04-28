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1988-1990. «В ГУМ за покупками. Москва». Фотограф Игорь Витальевич Стомахин

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Источник: https://humus.livejournal.com/7733117.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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