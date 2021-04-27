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Больше не будет ни денег, ни рынка. Как левые и финансовый капитал уничтожили друг друга

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Как крупный капитал использует левые движения в своих целях? Что такое социальные платформы, и как они сформировали новую организацию мира? Как победа финансово-спекулятивного капитала и технологический прогресс прямо сейчас уничтожают рыночные отношения? И почему деньги утрачивают своё значение? Об этом говорит доктор экономических наук Михаил Делягин и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

Книги Михаила Делягина https://den-magazin.ru/utm/68

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iJvcCxDfmj4
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