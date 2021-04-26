Циркон будоражит русофобские сердца, Сармат же их разобьет
Скоро российскую армию ждет пополнение. Ее вооружение обогатится ракетными комплексами стратегического назначения. Эти изделия поставят жирную точку в противостоянии ядерных держав.
Военный аналитик и глава Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о внедрении в боевое дежурство новых отечественных систем, поскольку это заявление президента привлекло много внимания.
Кнутов раскрыл, в чем заключаются главные боевые возможности новых ракет, а также, почему Запад чувствует себя опустошенным. Хотя его никто не опустошал, а просто за Россией ему не угнаться.
Теперь у Соединенных Штатов надежд нет.
До конца 2021 годка на боевых кораблях Военно-морского флота России появятся сумасшедшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». На что они способны, спросите вы?
О…
«Циркон» такой на планете только у нас и может он уничтожить врага на огромном расстоянии. Осталось совсем недолго до его торжественного появления.
Следом же за ним в вооружение РФ прибудут тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат».
Также эксперт отметил, что в России регулярно появляются новинки военной промышленности. Военная техника все прибывает и прибывает в наши строи, причем у каждого изделия несметные боевые возможности и характеристики.
Обойти вражеские системы ПВО?
Пф! Раз плюнуть!
Уничтожить надводные и наземные военные точки?
Ерунда!
Кнутов и вовсе называет эту сладкую парочку «убийцами авианосцев».
Да, штуки и правда серьезные и их появление все ближе и ближе. Да, разумеется, они будет мирно стоять, но сам факт их существования наводит ужас.
Военный эксперт убежден, что эти две военные разработки навсегда обнулят надежды Штатов превзойти Россию в противостоянии.
Появление «Циркона» будоражит не одно русофобское сердце на планете, ну а «Сармат» их просто разобьет.
Теперь Запад просто не посмеет начать военное противостояние с нашей страной. Никогда.
Американские власти, как никто другой осознают, что представляют из себя эти две военные разработки. И как бы им не хотелось - чтобы создать что-то подобное «Циркону» и «Сармату» может уйти с десяток лет. Только сборка. А создание и разработка? Ведь эти штуки гиперсложны.
Кнутов резюмирует, что вскоре ракетно-ядерное противостояние прекратится. И это прекрасно. Мы сдержим всех и всех поставим на место. Нам можно доверять. Ну а что этому придется учить силой, не обессудьте.
Слишком много антироссийской повестки и русофобии в мире.
Эксперт считает, что такое оружие, как у России делает любое противостояние абсолютно бессмысленным. Не говоря уже о подводных установках с ядерной мощью, именуемых «Посейдон» и «Буревестник». Работы по их созданию идут также по плану, по заявлению президента, и скоро будут завершены.
А наши танки “армата жо-3″ доплывут до Канады, и размажут отходы кишечника капитализма.