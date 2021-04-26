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Циркон будоражит русофобские сердца, Сармат же их разобьет

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Скоро российскую армию ждет пополнение. Ее вооружение обогатится ракетными комплексами стратегического назначения. Эти изделия поставят жирную точку в противостоянии ядерных держав.

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Военный аналитик и глава Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о внедрении в боевое дежурство новых отечественных систем, поскольку это заявление президента привлекло много внимания.

Кнутов раскрыл, в чем заключаются главные боевые возможности новых ракет, а также, почему Запад чувствует себя опустошенным. Хотя его никто не опустошал, а просто за Россией ему не угнаться.

Теперь у Соединенных Штатов надежд нет.

До конца 2021 годка на боевых кораблях Военно-морского флота России появятся сумасшедшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». На что они способны, спросите вы?

О…

«Циркон» такой на планете только у нас и может он уничтожить врага на огромном расстоянии. Осталось совсем недолго до его торжественного появления.

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Следом же за ним в вооружение РФ прибудут тяжелые межконтинентальные ракеты «Сармат».

Также эксперт отметил, что в России регулярно появляются новинки военной промышленности. Военная техника все прибывает и прибывает в наши строи, причем у каждого изделия несметные боевые возможности и характеристики.

Обойти вражеские системы ПВО?

Пф! Раз плюнуть!

Уничтожить надводные и наземные военные точки?

Ерунда!

Кнутов и вовсе называет эту сладкую парочку «убийцами авианосцев».

Да, штуки и правда серьезные и их появление все ближе и ближе. Да, разумеется, они будет мирно стоять, но сам факт их существования наводит ужас.

Военный эксперт убежден, что эти две военные разработки навсегда обнулят надежды Штатов превзойти Россию в противостоянии.

Появление «Циркона» будоражит не одно русофобское сердце на планете, ну а «Сармат» их просто разобьет.

Теперь Запад просто не посмеет начать военное противостояние с нашей страной. Никогда.

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Американские власти, как никто другой осознают, что представляют из себя эти две военные разработки. И как бы им не хотелось - чтобы создать что-то подобное «Циркону» и «Сармату» может уйти с десяток лет. Только сборка. А создание и разработка? Ведь эти штуки гиперсложны.

Кнутов резюмирует, что вскоре ракетно-ядерное противостояние прекратится. И это прекрасно. Мы сдержим всех и всех поставим на место. Нам можно доверять. Ну а что этому придется учить силой, не обессудьте.

Слишком много антироссийской повестки и русофобии в мире.

Эксперт считает, что такое оружие, как у России делает любое противостояние абсолютно бессмысленным. Не говоря уже о подводных установках с ядерной мощью, именуемых «Посейдон» и «Буревестник». Работы по их созданию идут также по плану, по заявлению президента, и скоро будут завершены.

Метки: оружие
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