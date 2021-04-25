Здравствуйте. Это программа “Справедливости ради” и сегодня у нас в гостях Анатолий Вассерман – публицист, политический консультант. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Я вас назвал политическим консультантом, но наверно правильнее было назвать вас политиком?

Вы знаете, пожалуй, да. Потому-что, вот с тех самых пор, как “медведь съел пасечника”, я практически не занимаюсь консультациями и примерно то же, что раньше вкладывал во всякие закрытые документы, я публикую. Но, насколько я могу судить, от этого меньше влиять на политику не стал.

Один из отечественных политконсультантов назвал российское общество таким скептическим юношей. Имея в виду и возраст и характер. У нас люди недоверчивы, не склонны никому доверять, это в общем-то свойственно определённому возрасту. И в общем-то это обсуждается в обществе с одной стороны, с другой стороны принимается наверное потому, что информированность общества она у нас довольно странная. Мы ориентируемся на то, что пишется в социальных сетях, мы не верим тому, что говорят официальные СМИ. В общем-то действительно такая, какая-то подростковая пубертатная ситуация.

Во-первых, я конечно понимаю, что те кто замкнут в социальных сетях считают, что нет общества кроме них. Но насколько я могу судить, всё таки большая часть нашего общества доверяет социальным сетям куда меньше чем официальным СМИ. Хотя бы потому-что официальные СМИ врут гораздо меньше чем социальные сети.

Даже так?

Даже так. Я, знаете ли, просто по роду своей работы читаю довольно много и в сети и в официальных СМИ и как правило то, что говорят официальные СМИ подтверждается гораздо чаще. Тоже конечно далеко не всегда. Не зря же говорят, что даже советская власть не смогла отучить журналистов врать. Но всё таки гораздо меньше. И что забавно, не знаю как в других странах, а в Российской Федерации чем дальше СМИ от власти, тем чаще его ловят на прямой лжи.

Анатолий Александрович, а вот буквально на днях российские одиннадцатиклассники писали итоговые сочинения. Там было несколько интересных тем. В том числе связанных с позиционированием молодых людей сегодня в этой жизни. На ваш взгляд нужны ли такие темы для сочинений, не слишком ли они сложные? А во-вторых, как сейчас позиционировать молодёжи в этом мире?