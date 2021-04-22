Николай Васильевич Гоголь в представлении не нуждается, особенно в России. Однако есть стороны его творчества, которые по-прежнему остаются для многих незнакомы. И одна их них– Гоголь-живописец.

Во время написания своего знаменитого романа «Мертвые души», между обдумыванием и первой публикацией, Гоголь пребывает в Риме, изучает итальянский язык, заводит друзей, погружается в жизнь «вечной столицы». Он несколько раз меняет местожительство. И в одной из резиденций, между 1840 и 1842 годами, работая над второй частью своего романа, пишет картину маслом. Писатель, похоже, хотел закрепить идею произведения в красках, представив ее некоей концептуальной схемой, заменив на время лист и ручку на холст и кисти.

…С первых дней пребывания в Риме Гоголь буквально покорен красотой города, его людьми. Но, прежде всего – искусством! Он сближается с группой немецких художников, так называемыми Назарейцами, которые были вдохновлены новым течением в искусстве, на религиозной и патриотической основе.

Стилистически оно соответствовало архаичному характеру воспроизведения – сильными линейными акцентами, использованием чистого цвета, растянутыми равномерными мазками.



Гоголь пишет маслом на холсте, стремясь к максимальной передаче цвета. Нечто, вроде выпукло нарисованной красной звезды, полно слоев красок, которая доминирует, как будто вылетает из картины на фоне темно-синего неба и леса черных деревьев. Что хотел сказать этим Гоголь? Зачем в звезду проникает чей-то черный хвост? Возможно, так представлялось ему Зло?

Мы не знаем, сколько времени потребовалось ему, чтобы написать эту картину. Мы не знаем, каковы превратности судьбы картины, когда она была завершена. Вероятно, во время одной из своих многочисленных поездок по Европе, писатель решил отдать ее, чтобы не добавлять постоянно в ручную кладь. В любом случае, картина оказалась в Риме, в частном доме.

Нынешний ее владелец – римлянин г-н Леонардо Пескайоли, когда-то заказал экспертизу, удостоверяющую подлинность картины и ее историю. Согласно экспертизе, мы знаем, что среди предыдущих ее владельцев был польский писатель Густав Херлинг, который поселился в Риме в конце Второй мировой войны, а затем переехал в Лондон в 1947 году.

Леонардо Пескайоли рассказал, как картина от польского писателя попала в руки его деда Леонардо Поселла:

– После Второй мировой войны мой дед, выходец из Калабрии, поселился в Риме в поисках работы.Вскоре он получил муниципальное поручение и стал мусорщиком. Скромный по происхождению, он был очень приветливым человеком и за короткое время подружился со многими людьми: в то время, я говорю о начале 1960-х, мусорщики обычно заходили непосредственно в дома, чтобы собрать мусор. Так, дедушка много рассказывал мне об известном комедийном актере Тото, с которым у них установились прочные доверительные отношения, проверенные временем.

Его работа мусорщиком в столице располагалась в районе посольств. И однажды к нему обратился французский дипломат, имени которого я не помню.Именно этот человек предложил увлеченному искусством Леонардо купить у него две картины по символической цене, чтобы поддержать его материально, зная их истинную цену. И дедушка купил их. Это были Шагал – масло на картоне, и картина Гоголя.

Он всегда говорил мне, что заплатил за них очень мало, хотя и осознавал их ценность. Его друг-дипломат несколько раз озвучивал ему истинную стоимость картин, когда с восхищением показывал их у себя дома на стене. Мой дедушка никогда не хотел расставаться с ними, обещая мне, что после его смерти я их унаследую.

Сегодня картина Гоголя хранится в склепе в районе Марке. Опять вмешалась дружба. Мой близкий друг, знающий эту историю, не раз предлагал мне передать картину на экспертизу. В Риме он знал нескольких человек, которые занимались экспертизой художественных произведений. Я согласился.

Для установления подлинности уникальной картины «Красная звезда» он пригласил эксперта, который был не только знатоком искусства, но также известным графологом – доктора Либерати. Президент Союза искусствоведов Европейского союза, искусствовед, архитектор, преподаватель истории искусств, он подтвердил оригинальность картины Гоголя.

Также благодарю за ценный вклад писателя Луку Пизанелли.

Я хотел бы, чтобы уникальная картина стала широко известна, и в первую очередь, конечно, русским. Разумеется, если кому-то интересно, я всегда могу показать и картину, и экспертный документ, подтверждающий ее достоверность.

…Ну, а нам всем остается еще раз удивиться таланту великого русского писателя Гоголя.





