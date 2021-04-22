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Что сказал Путин, будущее России, враги за красной чертой

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Новый видеоблог, записанный совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», посвящён сегодняшнему посланию Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию.

  • Почему структура Послания была выстроена определённым образом?
  • Какие нововведения в экономической политике ожидают Россию?
  • Что ожидает Россию в 2021-2024 гг.?
  • О новых пособиях для беременных женщин, школьников и детей из неполных семей
  • Что ждёт врагов России, если они перейдут за красную черту?

Обо всём этом – смотрите в новом ролике.

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P.S. Предыдущие ролики, снятые совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/chto-skazal-putin-budushhee-rossii-vragi-za-krasnoi-chertoi-126685
Метки: блог, Видео
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