Что сказал Путин, будущее России, враги за красной чертой
Новый видеоблог, записанный совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», посвящён сегодняшнему посланию Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию.
- Почему структура Послания была выстроена определённым образом?
- Какие нововведения в экономической политике ожидают Россию?
- Что ожидает Россию в 2021-2024 гг.?
- О новых пособиях для беременных женщин, школьников и детей из неполных семей
- Что ждёт врагов России, если они перейдут за красную черту?
Обо всём этом – смотрите в новом ролике.
P.S. Предыдущие ролики, снятые совместно с проектом «Политраша»:
- Война на Донбассе, США, Киев и переговоры
- Украина и китайцы, русские и Орда
- Команде Навального Навальный не нужен
- Глобальное Обнуление и инклюзивный капитализм
- Хамство Байдена и убийственный ответ Путина
- Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь
- Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
- Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии