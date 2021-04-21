Российские военные научатся создавать районы максимальной защиты. В нынешнем году войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведут в округах несколько уникальных учений. Задача подразделений РЭБ — получить навыки организации специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. А уже в следующем году аналогичные маневры повторят в масштабе страны. Новый подход радикально увеличивает безопасность России, считают эксперты. Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время концепция «районов защиты» уже принята. Сейчас идет ее отработка в рамках учений частей и подразделений РЭБ. В нынешнем году маневры пройдут в округах. А уже в следующем году, по словам собеседников издания, география будет расширена до масштабов страны. В ходе маневров «противнику» будут ставить различные помехи, а также сбивать его изделия с помощью систем ПВО.

— Комплексы РЭБ бьют сразу по нескольким системам крылатых ракет, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Помехи спутниковой навигации заставляют их «потеряться» в пространстве и резко снижают точность. Если подавить сигнал радиовысотомера, то боеприпас также не сможет выполнить свою боевую задачу как положено.

Дроны еще более уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем, чем ракеты. Кроме того, можно «задавить» помехами их каналы управления с наземными станциями. Тогда они не смогут передавать развединформацию и наводить высокоточное оружие. Разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику боеприпасов и беспилотников одним импульсом, сообщил эксперт.

Начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил, что на Юго-Западном стратегическом направлении в этом году проведены специальные учения. В них на 15 полигонах приняли участие более 20 подразделений РЭБ. Отрабатывалась их одновременная работа в интересах Западного и Южного военных округов, а также Черноморского флота.

По сообщениям пресс-службы Минобороны, в середине апреля в 49-й общевойсковой армии ЮВО впервые отработали использование станций РЭБ «Поле-21» в системе разведывательно-ударных контуров. Мобильные смешанные подразделения радиоэлектронной борьбы сопровождали батальонные тактические группы войск. Над ними создавалась сплошная зона помех спутниковых систем радионавигации радиусом до 50 км, защищающая от дронов условного противника.

Проблема борьбы со средствами воздушного нападения обострилась из-за совершенствования беспилотников, которые теперь могут работать группами и совместно с другими образцами высокоточного вооружения, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Для их подавления нужен такой комплекс, который включает в себя и системы ПВО, и средства РЭБ. Вот он сейчас и создается.

Сегодня комплекс уже внедряется во все межвидовые группировки сил в военных округах и на Северном флоте. Это перспективное направление позволяет усилить наши средства борьбы с воздушными угрозами в конфликтах разного масштаба, заключил эксперт.