80 лет назад гитлеровская Германия при поддержке своих союзников из числа стран «оси» начала Балканскую кампанию, направленную против Югославии и Греции. На то, чтобы захватить всю материковую часть Балканского полуострова, нацистам понадобилось меньше месяца. По словам историков, агрессия на Балканах стала возможна в значительной мере из-за Мюнхенского сговора между западноевропейскими державами и Третьим рейхом, который развязал руки Адольфу Гитлеру и разрушил единство между восточноевропейскими государствами. Оккупация Балкан позволила Германии укрепить свой южный фланг, а также получить дополнительные ресурсы для нападения на Советский Союз и противостояния британским войскам в Средиземноморском регионе.

6 апреля 1941 года нацистская Германия и её союзники из числа стран «оси» начали агрессию против Югославии и Греции, известную также как Апрельская война. В результате этой кампании был оккупирован Балканский полуостров, а нацисты получили дополнительные ресурсы для действий против Советского Союза и Великобритании.

Причины войны

По словам историков, условия для нацистской агрессии на Балканах возникли в 1930-е годы. Ещё до прихода к власти Адольф Гитлер говорил о «расширении жизненного пространства» для германской нации, а изменение системы международных отношений негативно сказывалось на единстве восточноевропейских народов.

«Существовала так называемая малая Антанта — союз Чехословакии, Югославии и Румынии, созданный в 1920-е годы при поддержке французского правительства для поддержания порядка в регионе. Раздел Чехословакии в 1938—1939 годах разрушил этот союз и покончил со стабильностью в регионе. Таким образом, события апреля 1941 года — это одно из последствий Мюнхенского сговора. Кроме того, в самой Югославии с 1939 года начался внутренний национальный кризис, одним из проявлений которого стало провозглашение автономной Хорватской бановины», — рассказал в беседе с RT профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Ярослав Вишняков.

Негативно сказывалась на состоянии международной стабильности в регионе и позиция фашистской Италии, имевшей территориальные претензии к балканским государствам. В 1939 году официальный Рим аннексировал Албанию, а 28 октября 1940 года, рассчитывая на быструю победу, Италия объявила войну Греции. Однако итальянская армия натолкнулась на ожесточённое сопротивление со стороны греческих войск и после нескольких контрударов вынуждена была отступить на территорию Албании.

Подразделение греческой армии во время весеннего наступления (весна 1941 года) в греко-итальянской войне © Wikimedia

Вместе с тем, заручившись поддержкой со стороны албанских партизан, греки продвинулись на 25—60 км вглубь албанской территории. Попытки итальянского контрнаступления в начале 1941 года оказались безуспешными.

В свою очередь, Германия, находившаяся в союзе с Италией, рассматривала Балканы как ресурсную базу и важный плацдарм для дальнейшей агрессии в южном и восточном направлениях. Нацистским дипломатам удалось добиться присоединения к гитлеровскому блоку (странам «оси») граничащих с Югославией государств: Румынии, Венгрии и Болгарии. В ноябре 1940 года Гитлер подписал директиву о проведении «в случае необходимости» операции против Греции.

Власти Югославии пытались сохранить нейтралитет, но под давлением Берлина вынуждены были делать шаги навстречу Германии. 25 марта 1941 года официальный Белград подписал протокол о присоединении к «тройственному пакту», превратив Югославию в очередную страну «оси».

«В Югославии начались массовые акции протеста, в которых принимали участие как левые, так и прозападные силы. На этой волне группа ориентированных на Великобританию офицеров совершила в Югославии государственный переворот. 27 марта 1941 года правительство страны возглавил бывший командующий ВВС Душан Симович. Но новые власти некоторое время не принимали никаких мер для организации потенциального сопротивления Германии», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

Несмотря на отсутствие каких-либо угроз со стороны Белграда, сразу после мартовского переворота Гитлер заявил о необходимости уничтожить Югославию. Для этого решено было задействовать войска Италии и Венгрии, а также использовать румынскую и болгарскую территории. Одновременно нацисты решили нанести удар и по Греции. 3 апреля 1941 года в германские войска поступили конкретные указания по действиям на Балканах.

Балканская кампания

6 апреля 1941 года началась агрессия Германии и её союзников против Югославии и Греции. В нападении были задействованы около 80 дивизий: 32 немецкие, 43 итальянские и 10 венгерских бригад, примерно соответствовавших по численности пяти дивизиям. При этом германское командование было невысокого мнения о боеспособности итальянских частей и отводило им вспомогательные роли.

Оперативные планы югославской армии отставали от быстро меняющейся обстановки. «Скрытая мобилизация» в стране началась только 3 апреля и не была завершена к началу боевых действий. Войска были укомплектованы на 70—90% от штатов военного времени. Из 28 пехотных и трёх кавалерийских дивизий только 11 находились там, где им следовало быть по плану обороны.

«Несмотря на то что югославская армия в численном отношении была достаточно сильна, технически она была далека от совершенства», — отметил в разговоре с RT Ярослав Вишняков.

Моторизованных частей в армии Югославии не было, на вооружении находились лишь 110 устаревших танков и порядка 400 самолётов, из которых лишь 50% относились к современным типам.

Большая же часть греческих войск находилась в Албании, на итальянском фронте. Для оказания поддержки Греции на Балканы был спешно переброшен британский экспедиционный корпус, состоявший из двух пехотных дивизий, танковой бригады и девяти авиаэскадрилий. Но это не спасло ситуацию.

Основные боевые действия на начальном этапе войны развернулись в Македонии. Югославские войска здесь не уступали по численности немецким, но 500 нацистским танкам югославы могли противопоставить всего 30 противотанковых орудий.

Уже в первый день нацисты продвинулись на 30—50 км. К исходу второго дня югославские войска в Македонии были разбиты, а основные пути сообщения между Югославией и Грецией — заблокированы.

Немецкие солдаты в Югославии © Wikimedia commons

Западнее Софии гитлеровцы прорвали 400-километровую линию фронта, которую прикрывали всего пять югославских дивизий. За три дня нацисты продвинулись почти на 200 км, заняли Ниш и создали угрозу Белграду.

Параллельно в Югославии начались выступления националистических сил, а в Хорватии и Словении был запущен процесс создания ориентированных на Берлин политических образований.

«Армия Югославии была многонациональной, представители несербского народа не хотели воевать за Югославию. В армии и обществе не было согласия по многим политическим и религиозным вопросам», — рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

10 апреля 1941 года началась вторая фаза операции против Югославии — массированное наступление по всей территории страны. Всего за пять дней нацисты разгромили югославские части на территории Хорватии и Словении. Войска Югославии отступили в Южную Сербию, Герцеговину и Черногорию. Немецкие, венгерские и итальянские силы теснили их со всех сторон.

13 апреля гитлеровцы заняли Белград. Большая часть правительства покинула страну. 17 апреля бывший министр иностранных дел Александр Цинцар-Маркович подписал акт о безоговорочной капитуляции югославской армии.

Немецкие солдаты в разрушенном Белграде © Wikimedia commons

Греческие войска, используя горный рельеф, оказывали нацистам ожесточённое сопротивление. Но быстрое продвижение немецких войск в югославской Македонии поставило греков в сложное положение. 9 апреля немцы овладели городом Салоники, а в середине апреля вышли в тыл греческой армии «Западная Македония», изолировав её от войск, находящихся в центре страны. 18 апреля, посчитав положении Греции безнадёжным, покончил с собой премьер-министр страны Александрос Коризис.

Британский корпус за пять дней боёв отступил на 150 км и 20 апреля был сконцентрирован в районе Фермопил. Греческое командование в это время подписало перемирие с руководством дивизии СС «Адольф Гитлер». А 23 апреля 1941 года Греция капитулировала официально. Основные силы британской армии в конце апреля были эвакуированы с материковой Греции.

По словам историков, для захвата материковой части Балканского полуострова нацистам потребовалось всего 24 дня. Немцы при этом потеряли 2,5 тыс. убитыми, 3 тыс. пропавшими без вести и 6 тыс. ранеными. Войска стран «оси» захватили в плен 375 тыс. югославских и 225 тыс. греческих военнослужащих. Британцы потеряли на Балканах убитыми и ранеными около 12 тыс. человек.

Десантирование немецкой армии на Крит © Wikimedia commons

20 мая — 1 июня 1941 года нацисты провели воздушно-десантную операцию «Меркурий» по захвату острова Крит. Они оккупировали остров, но потеряли при этом около 7,4 тыс. человек убитыми и ранеными. В дальнейшем гитлеровцы не решались на проведение столь масштабных авиадесантных операций.

Балканский полуостров был поделён между странами «оси» на оккупационные зоны и марионеточные государства.

«Захват Югославии стал важным этапом в истории Второй мировой войны. Он позволил немцам укрепиться в этом регионе и диктовать свои условия на политической арене не только среди новых побеждённых стран, но и среди своих союзников. Германия укрепила свой южный фланг и получила доступ к ресурсам Балкан. Румынским нефтепромыслам больше не угрожала британская авиация», — пояснил Александр Михайлов.

Однако, по словам историка, на Балканах возник один из крупнейших очагов партизанского движения, отвлекавший на себя значительные силы гитлеровского блока.

Югославские партизаны перед обрушением моста © Wikimedia commons

Как отметил Юрий Кнутов, в югославской и сербской историографии существует мнение, что боевые действия на Балканах оттянули начало войны Германии с Советским Союзом и якобы не позволили вермахту захватить Москву, так как на подходе к столице СССР немцы оказались с наступлением холодов. Однако Ярослав Вишняков с такой постановкой вопроса не согласен.

«Активные боевые действия Германии против Югославии продолжались около десяти дней, которые ничего не решали. План гитлеровского наступления был сорван в сражениях под Киевом и Минском героизмом советских солдат. В то же время сама по себе Балканская операция сыграла значимую роль, так как по её итогам существенно изменилась картина на средиземноморском театре боевых действий», — подытожил Вишняков.

Обложка: Боевые действия на Балканах в 1941 году © Wikimedia commons / Bundesarchiv, Bild