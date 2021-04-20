Испытания джетпака на учениях голландского спецназа
Применение прототипа джетпака на тренировке голландского спецназа по захвату судна.
Пока что все это концепт и неповоротливость бойца с джетпаком бросается в глаза, но вполне можно представить, что когда-нибудь эти технологии доведут до ума, после чего они вполне смогут найти свою нишу в силовых структурах.
В момент полёта похоже на комбинированную съёмку, камера неестественно снимает.
Трекинг объекта и эффект оптической стабилизации. Доступны даже в простейших современных смартах.
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1VIeTMGQs