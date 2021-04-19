Военные эксперты и обозреватели в США не зря частенько называют российский Т-90 уникальным танком. Характеристики этой машины заставили Пентагон на несколько десятилетий отложить разработку новейшего американского танка. В последний раз работу над аналогом отложили до 2030 года.

Причины «застоя» среди американских оружейников в беседе с журналистами объяснил военный эксперт Алексей Леонков, напомнив, что о разработке Т-90 впервые заговорили ещё в 1985 году, когда возникла необходимость заменить стоявшие тогда на вооружении Т-72Б, демонстрировавшие крайнюю неэффективность. Работы над проектом начались в 1986, а через три года появился и первый опытный образец, сразу же отправившийся на госиспытания. После полугода тестирования на крупнейших танковых полигонах Т-90 заявили на вооружение. Всем известные события помешали это сделать в том же году и серийное производство началось лишь в 1992-м. По сути он стал первым тяжёлым основным боевым танком в истории уже российского ВПК и в дальнейшем оказал немалое влияние на развитие всей отрасли.

В своё время Т-90 ни в чём не уступал основным танкам США, Великобритании и Израиля, а по некоторым характеристикам превосходит иностранные боевые машины до сих пор. Его главными и уникальными по сей день качествами стали система активной боевой защиты, которую не могут пробить и самые современные подкалиберные бронебойные снаряды, система наведения и управления огнём, автомат заряжания, ну, и способность вести бой в любых условиях и в любое время суток.

Уникальность Т-90 американцы для себя открыли во время одного из конфликтов на Ближнем Востоке, когда выстрелили по нему из противотанкового комплекса TOW-2. Снаряд не пробил броню танка, хотя активная динамическая защита была отключена. Впоследствии янки не раз обламывались с этим танком, используя другие ПТРК. По словам Леонкова, после первого такого конфуза в Пентагоне решили разработать свой аналог Т-90, только ещё более современный и эффективный. Однако американские разработчики до сих пор не могут разгадать секрет его защиты. Проект уже тормозит как минимум лет 20. А не так давно в Пентагоне отсрочили разработку и вовсе до 2030 года, снова обломав зубы о Т-90.

Архип Гришин