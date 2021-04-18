Ведическая культура и русская национальная традиция. Борис Куценко
В современной России тема ведической традиции становится все более и более актуальной.
Рост национального самосознания, попытки самоидентификации приводят многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследования культуры ведической.
К сожалению, сегодня под этим термином часто понимают разные явления: современную индийскую культуру, культуру "Славянских вед", некие реконструированные элементы и тд.
Сегодня мы с вами будем говорить о Ведической культуре, основанной на священных арийских текстах и о развитии этой традиции на территории России, Индии и Непала. В эфире предполагается рассмотреть следующие темы:
Как и где жили древние арья;
Особенности ведической культуры в современной русской традиции;
Ведическая традиция в Индии и Непале;
Культуры России, Индии и Непала общее и особенное.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!