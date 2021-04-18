В современной России тема ведической традиции становится все более и более актуальной.

Рост национального самосознания, попытки самоидентификации приводят многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследования культуры ведической.

К сожалению, сегодня под этим термином часто понимают разные явления: современную индийскую культуру, культуру "Славянских вед", некие реконструированные элементы и тд.

Сегодня мы с вами будем говорить о Ведической культуре, основанной на священных арийских текстах и о развитии этой традиции на территории России, Индии и Непала. В эфире предполагается рассмотреть следующие темы:

Как и где жили древние арья;

Особенности ведической культуры в современной русской традиции;

Ведическая традиция в Индии и Непале;

Культуры России, Индии и Непала общее и особенное.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!