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Ведическая культура и русская национальная традиция. Борис Куценко

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В современной России тема ведической традиции становится все более и более актуальной.

Рост национального самосознания, попытки самоидентификации приводят многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследования культуры ведической.

К сожалению, сегодня под этим термином часто понимают разные явления: современную индийскую культуру, культуру "Славянских вед", некие реконструированные элементы и тд.

Сегодня мы с вами будем говорить о Ведической культуре, основанной на священных арийских текстах и о развитии этой традиции на территории России, Индии и Непала. В эфире предполагается рассмотреть следующие темы:

Как и где жили  древние арья;
Особенности ведической культуры в современной русской традиции;
Ведическая традиция в Индии и Непале;
Культуры России, Индии и Непала общее и особенное.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n8-UyGToEp8
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