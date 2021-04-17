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Министр

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Документальный фильм о Сергее Кужугетовиче Шойгу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BqY229Za9hM
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