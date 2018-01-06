Чем новым наша власть порадует жителей России после недавнего заявления министра труда

С Новым Годом, дорогие читатели! Преуспевания и процветания всем, читающим мой канал! Здоровья и счастья в наступившем году!

Однако, несмотря на столь оптимистичное начало, хотелось бы немного огорчить всех моих читателей. Недавнее исключительно наглое заявление министра труда и бывшего руководителя Федеральной службы по труду и занятости Макси́ма Анато́льевича Топи́лина (род. 19 апреля 1967, Москва, РСФСР, СССР) ставит под большой вопрос наше с Вами процветание и преуспевание...

Сей оборзевший чинуша, невесть какими путями сделавший карьеру с места младшего научного сотрудника НИИ труда в 1988 году до должности министра Труда в Российской Федерации в 2012 году ныне дошёл уже до состояния, когда его сложно назвать человеком. Правда в год назначения министром труда президент Путин пожурил этого чиновника, объявив ему выговор, но судя по всему это не помогло. Ныне этот деятель, считающий себя министром труда сделал заявление о том, что в России установлен слишком высокий уровень прожиточного минимума, который составляет аж 10 тысяч рублей в месяц на человека!

Вдумайтесь пожалуйста в слова нашего славного министра! По его высокому мнению россияне СЛИШКОМ хорошо живут, имея такой высокий уровень прожиточного минимума. Понятно, что ни один из министров правительства выдающегося деятеля современности Дмитрия Анатольевича Медведева никогда не пытался прожить на 10 000 рублей в месяц, хотя бы в качестве эксперимента. Максимум, что может позволить себе этот гений в качестве руководителя правительства страны - это сказать народу:

Денег нет, но Вы держитесь...

При этом зарплаты самих министров правительства Российской Федерации начали скрывать от народа, засекретив ВСЮ информацию о доходах членов этого волшебного сборища "слуг народа". С сайта Минфина России исчезли данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 - 2017 годах. Ссылка на соответствующую страницу теперь выдает ошибку 404 - "документ не найден". Но не надо удивляться этому обстоятельству.

Не так давно в своей статье "Что наша власть стране готовит" я уже анализировал деятельность 3 х министров нашего славного правительства - Михаила Абызова, Льва Кузнецова и Юрия Трутнева. Все эти бесспорно выдающиеся (если считать по получаемым ими доходам) министры нашего правительства имеют в последние годы зарплаты на уровне около полутора миллионов рублей в день!

Вот каких министров выпестовал наш гениальный премьер. Можно только догадываться, сколько назначил зарплаты Дмитрий Анатольевич себе любимому, ежели его подчинённые зарабатывают ТАКИЕ ДЕНЬГИ. Некоторые СМИ, перед засекречиванием данных о доходах выяснили, что больше всех среди министров получил глава Минфина Антон Силуанов - 1,73 млн рублей в месяц. Конечно эти СМИ ошиблись, так как данные о доходах тех трёх министров ранее красовались в опубликованных декларациях о доходах. Там цифры доходов приводятся о том, сколько миллионов рублей в год заработали соответствующие граждане РФ. Нетрудно разделить годовой доход этих славных тружеников из числа "слуг народа" на количество дней в году, что бы понять, что глава Минфина вовсе не самый высокооплачиваемый чиновник.

Теперь Вам должно быть понятно, почему недавнее заявление Макси́ма Анато́льевича Топи́лина о том, что минимальный прожиточный уровень в Российской Федерации СЛИШКОМ ВЫСОК меня лично сразило наповал. Сказать "зажравшийся чинуша" - это в данном случае всё равно, что похвалить! Сказать ему - "дяденька, а ты случаем не ох..ел в атаке?" - это ничего не сказать. На мой взгляд ВСЁ наше правительство, после такого заявления члена кабинета министров должно быть разогнано с волчьими билетами, что бы ни одна сука из их числа не смогла потом устроится даже на должность старшего помощника младшего говночиста...

Где это видано, что бы хозяин тащил на себе ЛОШАДЬ? Кто кому служит - правительство Российской Федерации русскому народу или наоборот?

Именно так выглядит сейчас русский народ, управляемый правительством Дмитрия Медведева!

Судя по зарплатам и отношению охамевших чиновников к народу - у нас всё с точностью до наоборот. Неужели Вам, уважаемые читатели непонятно, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО оторвались от народа его слуги?

Около месяца назад я побывал на бирже труда Российской Федерации в городе Санкт- Петербурге. Так вот, что бы получать хоть какое то пособие от государства на жизнь, составляющее ныне в случае, если человек уже давно не может устроится на работу ровно 860 рублей в месяц, надо регулярно ходить к инспектору труда. То есть, если ты будешь посещать биржу труда 2 - 3 раза в неделю, что бы регулярно отмечаться у инспектора,то тебе будут за это начислять аж 215 рублей в НЕДЕЛЮ. Сравните это с доходами наших министров, составляющими ныне около 1500000 рублей в ДЕНЬ и Вам всё станет ясно о справедливости жизни в капиталистической Российской Федерации.

Понятно, что я сбежал с такой биржи немедленно! Да на какой хрен себя ТАК закабалять, что бы получать 215 рублей в неделю? Да на бензин больше уйдёт, если ездить на биржу труда так часто. Я пишу это к тому, что бы все мои читатели могли понять раз и навсегда - ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ может исправить только пуля в загривок. Они уже давно потеряли и совесть и стыд и разум! Вероятно, что вымирание русского народа - это главная идея работы нашего правительства. Ничем другим объяснить такой разрыв в доходах "слуг народа" от этого самого народа нельзя.

Похоже, что эти не совсем пристойные стишки всё же довольно точно объясняют отношение нашего правительства (коня) к народу (то есть в данном случае меня)!

Слава Богу, что я имею возможность публиковаться на страницах интернета и писать о тех проблемах нашего общества, которые вызывают у меня серьёзную озабоченность ( хотя слово "озабоченность" - это очень мягко)

Некоторые читатели в последнее время стали поддерживать мой канал, за что им всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

И всё таки мне совсем непонятно, почему я, здоровый и толковый мужик, зарабатывавший в жизни довольно приличные деньги, не только не имею сейчас никаких накоплений, но и не могу уже довольно долго найти работу с НОРМАЛЬНОЙ зарплатой себе по душе, по своим способностям, таланту и знаниям? Но и это ещё не всё:

В 2019 году официально для не трудоустроенных граждан РФ любое посещение врача в государственной больнице может стать платным. Эти люди в будущем будут лишены и пенсий. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму. Принятие его ожидается весной — сразу после президентских выборов.

То есть по мнению нашей доброй власти - я являюсь тунеядцем! А почему - да потому, что я не хочу работать за копейки и не по специальности!

А в это время некий министр труда и главный государственный инспектор труда Российской Федерации исправно получают свою ЗАСЕКРЕЧЕННУЮ от народа зарплату? И при этом нисколько не смущаются своему несоответствию с занимаемыми ими должностями!

А руководящий этими людьми премьер-министр может порадовать народ, которому он по идее должен служить только знаменитыми словами - "ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ" При этом он совсем не ограничивает зарплаты себе и своим подчинённым!

Мало того, назначивший такого премьера и правительство президент РФ, за которого по данным социологических опросов опять собирается голосовать большая часть населения России, совершенно не переживает за жизнь народа, которому он в очередной раз собирается присягать на верную службу. Совершенно очевидно, что Владимира Путина не беспокоят зарплаты министров правительства РФ, которые на порядок превышают средние зарплаты народа, которому по идее это правительство должно служить! Интересно, а ЧТО ВООБЩЕ его волнует?

Вас это не удивляет? Не возмущает и не тревожит, к чему рано или поздно такая политика приведёт?

Так кто на кого работает у нас в стране? Похоже, что хозяева, то есть народ России возит и кормит свою лошадку - правительство, которое по идее должно на русский народ работать...

Вот так мы и носим коников, на которых по идее САМИ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ...

Приношу извинения читателям, за местами не совсем цензурные выражения. Беда в том, что других, более лояльных выражений наши чиновники из правительственного аппарата РФ не заслужили!