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Где нашли этих дебилов? Диверсанты Рейха. Военные истории

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=az2Tq8zF_FI
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