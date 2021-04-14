Три загадки Кати Куваевой.
Сказка «Морозко», прочитанная на диалекте вологодской глубинки для вузовского экзамена,
https://pandoraopen.ru/2021-04-02/skazka-morozko-na-govore-kichmengsko-gorodeckogo-rajona/
сделала студентку Екатерину Куваеву звездой Интернета. Теперь на Вологодчине ей нет отбоя от концертов и интервью, а ещё она еженедельно записывает для подмосковного телеканала на кичгородецком наречии (с оканьем и цоканьем) новости Русского Севера. Но главное – сама того не желая, 26-летняя Катя запустила большую дискуссию о ценности русского фольклора и деревенской жизни.
Ладно. Хорошо.
История и секреты записи музыкального клипа в народном стиле.