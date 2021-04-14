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Три загадки Кати Куваевой.

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Сказка «Морозко», прочитанная на диалекте вологодской глубинки для вузовского экзамена,

https://pandoraopen.ru/2021-04-02/skazka-morozko-na-govore-kichmengsko-gorodeckogo-rajona/

сделала студентку Екатерину Куваеву звездой Интернета. Теперь на Вологодчине ей нет отбоя от концертов и интервью, а ещё она еженедельно записывает для подмосковного телеканала на кичгородецком наречии (с оканьем и цоканьем) новости Русского Севера. Но главное – сама того не желая, 26-летняя Катя запустила большую дискуссию о ценности русского фольклора и деревенской жизни. 

Ладно. Хорошо.

История и секреты записи музыкального клипа в народном стиле.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-jtsAbAswZg
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