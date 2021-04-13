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Дмитрий Пучков про Севастополь, санкции, Covid-19, Украину и противного Тарантино

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R3_MEARvWLg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7470 5310
    чужой час назад

      Абсолютно прав. Запрещать нужно, но нужно и показывать хорошее. Так же как и на этом сайте. Все равно люди останутся такими какие они есть. Но нужно еще и хорошее показывать. Тогда и появятся другие люди, и которые уже есть, могут раскрыться по другому.

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