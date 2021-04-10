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Три вопроса отцу Киприану (Герою Советского Союза)

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— Случись война, вы взяли бы в руки оружие, чтобы защищать Родину?

— Я не священник, а монах, а они всегда были воинами. Например, наш Пересвет. Если бы оказался на поле боя, я бы сделал всё, чтобы защитить тех, кто рядом. И оружие бы в руки взял, если других вариантов нет.

— Каково ваше отношение к службе в армии? Сегодня ее престиж падает…

— Для меня самые главные слова Господа: «Служите друг другу любовью». Мы можем служить только тем, чем можем поделиться, что есть внутри нас. Если у меня радость внутри и любовь к ближнему, значит, этим я и делюсь.

То есть я служу до самопожертвования, ибо нет той больше любви, чем жизнь отдать за други своя.

— Каким, на ваш взгляд, должен быть пример для современной молодежи?

— В советское время дети брали пример не с партработников, а с героев войны: Алексея Маресьева, Ивана Кожедуба, Александра Покрышкина. Мой пример оказался спасительным для двоих ребят, которые служили в Чечне.

Как-то меня попросили приехать в госпиталь и поработать с солдатами, которые находились на грани суицида. Я заехал к ним в палату на коляске, беспомощным. А потом одел форму, звезду Героя, протезы и спросил, что кому купить в магазине. Конечно, у них глаза округлились.

Спустя год увидел по ТВ сюжет, в котором парень приземляется с парашютом, а комментатор говорит, что у него нет ног. Я узнал своего давнего собеседника, а он рассказал журналисту о нашей встрече и о том, как на него повлияли мои слова.

Тогда я чуть не заплакал. Значит, я не зря потерял ноги.

 
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/11479018.html
Метки: Армия, патриотизм, Россия, священник
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