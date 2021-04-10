Эти исторические достопримечательности были разрушены людьми за последние 100 лет
Большинство людей при виде артефактов испытывает благоговейный трепет, не говоря уже об историках и археологах, которые в прямом смысле слова сдувают с древних предметов пылинки.
Но существуют люди, которых особо не волнует ценность артефактов для истории и культуры.
И когда такие невежды сталкиваются с реликвиями, последние в некоторых случаях не переживают встречу, по крайней мере в изначальном своем виде.
Вот несколько бесценных исторических артефактов, которые были уничтожены человечеством за последние 100 лет.
Рекомендуется автуру обратить внимание на Русь-Матушку. Сколько же древностей уничтожили цари, попы, большевики и демократы во времена своего властвования!