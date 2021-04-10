Большинство людей при виде артефактов испытывает благоговейный трепет, не говоря уже об историках и археологах, которые в прямом смысле слова сдувают с древних предметов пылинки.

Но существуют люди, которых особо не волнует ценность артефактов для истории и культуры.

И когда такие невежды сталкиваются с реликвиями, последние в некоторых случаях не переживают встречу, по крайней мере в изначальном своем виде.

Вот несколько бесценных исторических артефактов, которые были уничтожены человечеством за последние 100 лет.