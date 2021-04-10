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Эти исторические достопримечательности были разрушены людьми за последние 100 лет

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Большинство людей при виде артефактов испытывает благоговейный трепет, не говоря уже об историках и археологах, которые в прямом смысле слова сдувают с древних предметов пылинки.

Но существуют люди, которых особо не волнует ценность артефактов для истории и культуры.

И когда такие невежды сталкиваются с реликвиями, последние в некоторых случаях не переживают встречу, по крайней мере в изначальном своем виде.

Вот несколько бесценных исторических артефактов, которые были уничтожены человечеством за последние 100 лет.

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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14701 9275
    XAPAOH 57 мин. назад

      Рекомендуется автуру обратить внимание на Русь-Матушку. Сколько же древностей уничтожили цари, попы, большевики и демократы во времена своего властвования!

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