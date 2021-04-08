Академия Вассермана: как развивать свой мозг? Скандалы вокруг “Что? Где? Когда?”: во что превратились интеллектуальные передачи? Эрудит с мандатом: кто и зачем идет в Госдуму? Эти и другие темы в подкасте “Слышали новость?”.

Своим мнением делится публицист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман.

– Есть игры на знания, есть игры на размышление. На нашем сайте мы постараемся собрать материалы, рассчитанные на самый разный возраст и опыт.

– Большая часть историй #Metoo – либо рассказы о том, что “когда-то я купила себе успех через постель, но сейчас считаю, что мне должны доплатить”, либо голимая липа.

– Я не исключаю, что подопечные Скипского могли элементарно что-то не так понять, что-то преувеличить в силу своей неопытности. В любом случае, я не считаю, что человек, обвиненный в чем бы то ни было, должен быть изгнан из профессиональной жизни, по крайней мере, пока эти обвинения не доказаны.

– Сформирован штаб, найдены источники финансирования. Я не могу точно сказать, с какой партией мне по пути. Постараюсь работать в комитете по образованию и науке.