Хабаровск. Часть 13
Фотография мужчины и барышни, прикуривающих от одного огонька.1910
Штабс-капитан Ульянов П.А. со шпагой в кругу друзей
Гимназистки 6 класса у стен женской гимназии. 1913
Учащиеся Гоголевского городского училища. 1910
На открытии музея Приамурского отдела Императорского географического общества России. 1896
Во время прохождения гарнизона перед домом генерал-губернатора. 1894
В переселенческом бараке. 1908
Прием русских беженцев из Харбина на речной пристани
Групповая фотография ветеранов Русско-японской войны в пятую годовщину подписания Портсмутского мира.1910
Работники Народного дома в Хабаровске, участники любительских спектаклей. 30 марта 1915
Магазин «Торговый дом Чурина и Ко» и его служащие. 1916
Праздник Великой Русской революции. Парад войск. 10 марта 1917
Праздник Великой Русской революции. Парад войск. 10 марта 1917
Парад войск на ул. Муравьева-Апостола. 1917
Манифестация на ул. Муравьева-Амурского. 1917
Манифестация на ул. Муравьева-Амурского. 1917
Манифестация на Республиканской площади 1 мая 1917
Первомайская демонстрация. Манифестация украинцев. 1917
Чалеева-Бельская Елизавета Ивановна, актриса, в роли одной из героинь пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни»
Чалеева-Бельская Елизавета Ивановна, актриса, в роли одной из героинь пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни»