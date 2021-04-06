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Хабаровск. Часть 13

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Фотография мужчины и барышни, прикуривающих от одного огонька.1910

Фотография мужчины и барышни, прикуривающих от одного огонька.1910

Штабс-капитан Ульянов П.А. со шпагой в кругу друзей
Штабс-капитан Ульянов П.А. со шпагой в кругу друзей

Гимназистки 6 класса у стен женской гимназии. 1913
Гимназистки 6 класса у стен женской гимназии. 1913

Учащиеся Гоголевского городского училища. 1910
Учащиеся Гоголевского городского училища. 1910

На открытии музея Приамурского отдела Императорского географического общества России. 1896
На открытии музея Приамурского отдела Императорского географического общества России. 1896

Во время прохождения гарнизона перед домом генерал-губернатора. 1894
Во время прохождения гарнизона перед домом генерал-губернатора. 1894

В переселенческом бараке. 1908
В переселенческом бараке. 1908

Прием русских беженцев из Харбина на речной пристани
Прием русских беженцев из Харбина на речной пристани

Групповая фотография ветеранов Русско-японской войны в пятую годовщину подписания Портсмутского мира.1910
Групповая фотография ветеранов Русско-японской войны в пятую годовщину подписания Портсмутского мира.1910

Работники Народного дома в Хабаровске, участники любительских спектаклей. 30 марта 1915
Работники Народного дома в Хабаровске, участники любительских спектаклей. 30 марта 1915

Магазин «Торговый дом Чурина и Ко» и его служащие. 1916
Магазин «Торговый дом Чурина и Ко» и его служащие. 1916

Праздник Великой Русской революции. Парад войск. 10 марта 1917
Праздник Великой Русской революции. Парад войск. 10 марта 1917

Праздник Великой Русской революции. Парад войск. 10 марта 1917.
Праздник Великой Русской революции. Парад войск. 10 марта 1917

Парад войск на ул. Муравьева-Апостола. 1917
Парад войск на ул. Муравьева-Апостола. 1917

Манифестация на ул. Муравьева-Амурского. 1917.
Манифестация на ул. Муравьева-Амурского. 1917

Манифестация на ул. Муравьева-Амурского. 1917
Манифестация на ул. Муравьева-Амурского. 1917

Манифестация на Республиканской площади 1 мая
Манифестация на Республиканской площади 1 мая 1917

Первомайская демонстрация. Манифестация украинцев. 1917
Первомайская демонстрация. Манифестация украинцев. 1917

Чалеева-Бельская Елизавета Ивановна, актриса, в роли одной из героинь пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни».
Чалеева-Бельская Елизавета Ивановна, актриса, в роли одной из героинь пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни»

Чалеева-Бельская Елизавета Ивановна, актриса, в роли одной из героинь пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни»
Чалеева-Бельская Елизавета Ивановна, актриса, в роли одной из героинь пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни»

Источник: https://humus.livejournal.com/7695880.html
Метки: история, приморская область, Россия, фото, Хабаровск
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