1905. Беспорядки во Владивостоке
Известный журналист и бытописатель города Н.Матвеев-Амурский об этом времени оставил следующие свидетельства:«Осень ознаменовалась страшным невиданным никогда несчастием. В продолжение двух дней, 30-31 октября, весь город был страшно разгромлен толпами хулиганов. Потери города материальные могли быть выраженными цифрою 8-10 миллионов. Сколько во время погрома было человеческих жертв — неизвестно. Между прочим, уничтожению подверглось такое в высшей степени культурное учреждение, как Морская библиотека».
«Сообщение о Манифесте 17 октября вызвало на кораблях флота и в частях Владивостокского гарнизона проведение многочисленных митингов и собраний. 26 октября 1905 года комендант крепости генерал-лейтенант Г.Н. Казбек издал приказ, в котором писал: „нижние чины не имеют права посещать публичные лекции, участвовать в каких бы то ни было публичных торжествах или собраниях, процессиях и церемониях, в юбилейных спектаклях, оркестрах и концертах“.
30 октября 1905 года на городском базаре собралось на митинг более 2 тысяч матросов Сибирского флотского экипажа; к ним присоединился Хабаровский резервный полк, насчитывавший 10 тысяч человек. После митинга начались стихийные волнения: разгром базара, лавок, магазинов. В этот день были сожжены здания Морского собрания и военно-морского суда, квартиры командира флотского экипажа, командира порта, несколько офицеров было убито. (…)
В этот же день [31 окт.] произошли выступления в 1-й и 2-й Владивостокских крепостных минных ротах, расположенных в бухте Диомид. В казармах Сибирского флотского экипажа в ночь с 30 на 31 октября 1905 года были силой освобождены ранее арестованные матросы.
Утром 31 октября матросы Сибирского флотского экипажа, команды судов и присоединившиеся к ним солдаты собрались на митинг у Успенского собора (…). Вслед за этим были силой освобождены из гауптвахт и тюрем арестованные. В течение нескольких дней власть в городе, на кораблях и в частях фактически находилась в руках восставших. Спешно стянув во Владивосток казачьи части из Кореи и гарнизонов Приморья, командование подавило волнения».
1905. Разрушения в городе после беспорядков
1905. Светланская улица после беспорядков
1905. Торговый дом «Кунст и Альберс» после беспорядков
1905. Гостиница «Золотой рог» после беспорядков
1905. Дом Старцева после беспорядков
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