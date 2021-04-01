Хабаровск. Часть 9
01. Городская управа. 1912
02. Улица Муравьёва-Амурского перед зданием Городской управы. Праздник белого цветка. 1912
03. Улица Муравьёва-Амурского. Праздник белого цветка. 1912
04. Станция Хабаровск. Больничные здания. 1891-1897 гг.
05. Пристани
06. Пристань. 1911
07. Городской сад
08. Государственный банк
09. Муравьев-Амурская улица
10. Муравьевский утес
11. Набережная Амура
12. Китайская кумирня
13. Метеорологическая станция. 1912
14. Метеорологическая станция. 1912
15. Метеорологическая станция. 1912
16. Здание Амурской контрольной палаты
17. Кадетский корпус после обстрела японцами. 1920
18. Вид на Хабаровск с Военной горки. 1906-1907 гг.