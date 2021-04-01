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Хабаровск. Часть 9

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01. Городская управа. 1912
01. Городская управа. 1912

02. Улица Муравьёва-Амурского перед зданием Городской управы. Праздник белого цветка. 1912
02. Улица Муравьёва-Амурского перед зданием Городской управы. Праздник белого цветка. 1912

03. Улица Муравьёва-Амурского. Праздник белого цветка. 1912
03. Улица Муравьёва-Амурского. Праздник белого цветка. 1912

04. Станция Хабаровск. Больничные здания. 1891-1897 гг.
04. Станция Хабаровск. Больничные здания. 1891-1897 гг.

05. Пристани
05. Пристани

06. Пристань. 1911
06. Пристань. 1911

07. Городской сад
07. Городской сад

08. Государственный банк
08. Государственный банк

09. Муравьев-Амурская улица.
09. Муравьев-Амурская улица

10. Муравьевский утес
10. Муравьевский утес

11. Набережная Амура
11. Набережная Амура

12. Китайская кумирня
12. Китайская кумирня

13. Метеорологическая станция. 1912 (1)
13. Метеорологическая станция. 1912

14. Метеорологическая станция. 1912 (2)
14. Метеорологическая станция. 1912

15. Метеорологическая станция. 1912 (3)
15. Метеорологическая станция. 1912

16. Здание Амурской контрольной палаты.
16. Здание Амурской контрольной палаты

17. Кадетский корпус после обстрела японцами. 1920
17. Кадетский корпус после обстрела японцами. 1920

18. Вид на Хабаровск с Военной горки. 1906-1907 гг.
18. Вид на Хабаровск с Военной горки. 1906-1907 гг.

19. Переселенческие бараки
19. Переселенческие бараки

Источник: https://humus.livejournal.com/7687379.html
Метки: история, приморская область, Россия, фото, Хабаровск
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