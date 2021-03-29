О роли министерства бухгалтерии РФ в повышении цен на бензин
Почему министерство бухгалтерии, а не финансов? Так справедливо высказался Б.Л. Марцинкевич о губительной для страны роли Силуанова с присными.
А на самом деле этот момент был в своё время подробно разобран в трудах ВП СССР. В частности, в учебнике „Основы социологии”. Там нынешние методы управления финансами (и вообще всей экономикой) России справедливо называется счётно-бухгалтерским подходом. Когда прибыль подразделений всех уровней – главный критерий успешности деятельности.
Понятно, что подобный метод не может не приводить не только к значительным перекосам в народном хозяйстве, но попросту к его деградации. Ярчайший пример – т.н. оптимизация здравоохранения и образования. Когда ради снижения финансовых издержек мелкие подразделения закрывают или, в лучшем случае, сливают их в большие конгломераты.
Понятно, что подобный счётно-бухгалтерский подхд используется и при формировании цен на топливо. Вот об этом и идёт разговор Б.Л. Марцинкевича с профессионалом в этой энергетической отрасли.
***
А на самом деле этот момент был в своё время подробно разобран в трудах ВП СССР. В частности, в учебнике „Основы социологии”. Там нынешние методы управления финансами (и вообще всей экономикой) России справедливо называется счётно-бухгалтерским подходом. Когда прибыль подразделений всех уровней – главный критерий успешности деятельности.
Понятно, что подобный метод не может не приводить не только к значительным перекосам в народном хозяйстве, но попросту к его деградации. Ярчайший пример – т.н. оптимизация здравоохранения и образования. Когда ради снижения финансовых издержек мелкие подразделения закрывают или, в лучшем случае, сливают их в большие конгломераты.
Понятно, что подобный счётно-бухгалтерский подхд используется и при формировании цен на топливо. Вот об этом и идёт разговор Б.Л. Марцинкевича с профессионалом в этой энергетической отрасли.
***
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