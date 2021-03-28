Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Хитрые бородатые типаславяне упростили проблему: пищу нужно принять, переварить, а ненужное вывести. Точно, как в кишечнике. И оказывается, так оно иногда и происходит. Например, Серый с дядей Вольдемаром, порывшись в интернет-помойке, нашли что-то, на их взгляд, съедобное, приняли его, переварили, соответствующее их мировоззрению усвоили, не соответствующее вывели из рассуждений наружу, оставшееся в голове радостно посмаковали и вывалили это “брахману” на утверждение, перепутав отверстия. В результате на сайте у “брахмана” с регулярностью отлаженного кишечника извергаются продукты жизнедеятельности голов серого и дяди Вольдемара, которые должны были бы быть возвращены на ту помойку, где они были найдены, либо непосредственно в канализацию, но вместо этого извергаются в головы наивных читателей. Продукты жизнедеятельности этой компании вываливаются на сайт синхронно и носят название “Понос на Россию и Путина”. Само собой, у нормальных людей всё по-другому.