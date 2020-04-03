Загадка старинного мёда, или чем питались наши предки

Мёд… При одном упоминании о нём, почему-то хочется улыбнуться. Сразу возникают какие-то приятные ассоциации: детство, бабушка, лето, луг, солнце… Почему-то, к этому слову мы испытываем спокойное доверие. Когда нам его предлагают, мы обычно редко отказываемся, нутром понимая: это целебно, это полезно.

С Мёдом связано и всё Земское целительство дореволюционного периода, о нём часто упоминается как изустно, так и в различных старинных лечебниках. Им лечили раны, острые и хронические болезни внутреннего происхождения, он был незаменим при истощениях, слабостях и просто при усталости. Имеются исторические данные, что во время войн, когда не было медикаментов, на раны накладывали повязки с мёдом, и раны без осложнений заживали.

Иногда мы, устав принимать фармацевтические препараты, начинаем лечиться сами, в домашних условиях, и, конечно же, каждый из нас хоть раз в жизни, хотя бы простуду, пытался лечить мёдом. У кого-то это получалось, но, как правило, особой пользы мы не ощущали, хотя в лечебниках и говорилось, что мёд помогает очень хорошо.

В старину мёд официально считался лекарством и стоял в Земских аптеках. Многие рецепты прописывали не что иное, как мёд с травами. Почему же сегодня нет тех результатов, которые, якобы, были в старину? Что это-преувеличение?

До последнего времени считали, что целительные свойства мёда сильно преувеличены. Но если трезво рассудить, какой резон был нашим предкам это делать? И вот однажды, читая историческую книгу о старообрядцах, живших в лесах, я наткнулся на абзац, где описывались события, касавшиеся мёда. Ряд терминов оказался мне не знаком. Ещё абзац – и опять новинка.

Пытаясь понять, о чем же все-таки идет речь, я вдруг почувствовал, что раскопал что-то простое, но очень важное. С этой мыслью я начал целенаправленные поиски, и через некоторое время, когда всё обобщил, захотелось воскликнуть: «Эврика! Нашёл!», -как случилось это в давние времена с Ньютоном, открывшим Закон всемирного тяготения.

Но о том, что же меня так потрясло, чуть позже, а пока хочу вас спросить:

- Вы любите пчелопродукцию?

Думается, ответом будет несомненное-«Да»,-иначе бы вы не взялись читать эту книгу.

- Вы регулярно употребляете пчелопродукцию?

- Да, иногда…

- Извините, что вы употребляете конкретно?

Обычный ответ: «Мёд». И иногда ещё: «Пыльцу» или: «Прополис». Дальше, как правило, дело не идет.

Вот тут-то и спрятана эта ТАЙНА! Когда я задаю на своих лекциях вопрос о пчелопродукции, мне отвечают: «Едим мёд». То есть многие отождествляют пчелопродукт с мёдом, а это несколько разные понятия.

Давайте по порядку. Что у вас на столе? Банка с мёдом. Откуда она у вас появилась? С рынка. А там откуда? От пчеловода. А у него откуда? Из улья. Давайте мысленно подойдём поближе к улью и постараемся понять, что же там есть ещё, кроме мёда. Начнём вспоминать: мёд, прополис, пыльца, перга, маточное молочко, пчелиный яд, воск. Вот они, 7 основных компонентов, которые Пчела тысячелетиями давала Человеку.

Исторически пчеле около 56 миллионов лет. Именно такой возраст определил радиоизотопный анализ пчелы, найденной внутри янтаря. Эта пчела оказалась такой же, какая она сегодня! Значит, это существо было создано ещё до появления Человека Разумного! С той поры и до сегодняшнего дня она многие миллионы лет производила одни и те же продукты, и за прошедшие тысячелетия не претерпела видовых изменений. Значит, заведомо была создана живая и столь совершенная Суперсистема, не нуждающаяся в эволюционной коррекции.

Согласитесь, суперсистема не может давать несовершенные продукты. Исторически это тоже подтверждается: во многих захоронениях находят сосуды с мёдом, царские перстни с пчелой, целые священные трактаты, посвященные пчеле. И все это находили, как правило, в тех регионах, где начиналось развитие цивилизаций, возникали интеллектуальные всплески, – в Древнем Египте, государствах Ацтеков, Майя и т.д.

Про каждый продукт от пчелы можно читать целые лекции, что мы и делаем у себя в Центрах Здоровья. Существует много популярной литературы на эту тему, но начинающим интересоваться Пчелой я бы рекомендовал – как особо интересные и полезные – книгу Г.В.Гордомысовой «Организм человека» (наиболее полным является третье издание) и книгу «Пчелиная школа здоровья». Автор последней книги, врач-апитерапевт Т.В.Рузанкина, с такой нежностью и любовью описывает пчелу, так полно рассказывает о пчеловодстве и результатах своей работы, дает такие действенные рецепты, что лучшего издания о Пчеле я, пожалуй, не встречал.

Итак, улей, в нем 7 основных компонентов. А мы обычно употребляем, да и то иногда, только одну фракцию пчелопродукции – мёд. Где же остальные шесть? Не сыщешь и днём с огнём. А если найдёшь, еще подумаешь, брать или нет. К сведению: около 70-80 % рыночных медов – сомнительного качества, хотя у всех продавцов есть сертификаты (но это тема отдельного разговора). Скажу только, что мёд – самый фальсифицируемый продукт. Сейчас спрос на него резко возрос не только в России, но и в мире. С целью ускорения поставок мёда на рынок допускается целый ряд грубейших нарушений, в результате чего многие параметры искажаются и ценность мёда резко падает.

Каждый продукт из улья сам по себе уникален и крайне полезен. Наши предки употребляли их все и регулярно, почему же на нашем столе их нет? Причиной тому – научно-технический прогресс, а именно – появление медогонки. Что это такое? Это отделение мёда от всего остального содержимого улья.

Медогонка – это бочка из нержавеющей стали. Пчеловод вкладывает туда кассеты-рамки с мёдом, потом крутит ручку – центрифугирует и по стенкам медогонки вниз на дно бочки стекает мёд, а далее через кран – в банку. Вот путь попадания мёда из улья к нам на стол. Только мёд, только одна фракция пчелопродукции – всё остальное осталось в улье, в сотах. Осталось бесхозно: или не востребовано, или уходит на перетопку.

А как было раньше, лет 300 назад? Наш предок шёл в лес, находил дупло с ульем, ночью специальной ложкой выскребал из дупла всё, что там есть: мёд, воск, пыльцу и пергу. В меду плавали пчёлы с пчелиным ядом, маточное молочко, прополис. Всё это перемешивалось, очень высоко ценилось и всё без остатка поедалось. А в аптеки мёд сдавался толчёным или давленым, то есть всю эту массу передавливали и отжимали. В том, что стекало, были все компоненты: мед, прополис, перга (пыльца), маточное молочко, давленые пчелы (пчелиный яд), воск. Все они оказывались растворенными в мёде. И эта смесь называлась – «мёд». Хотя это был не просто мёд, а мёд-композит.

В науке есть такое понятие-эффект синергизма. Это когда 1+1 больше, чем 2. В нашем случае Синергизм-это реакция организма на комбинированное действие двух или более лекарств, при котором эффект превышает действие каждого препарата в отдельности. То есть при смешивании, соединении двух компонентов получается третий, но он не есть просто сочетание двух первых. Это «новое третье», обладающее свойствами входящих в него компонентов плюс новое свойство, которого нет в составляющих.

Так вот, все компоненты пчеловодства обладают эффектом синергизма, и старинный мёд-это не просто смесь семи компонентов, это совершенно новый продукт, просто он назывался так же как и современный – «мёд». Название одно, а продукты совершенно разные! Теперь понятно, почему мы едим, пьём мёд, а пользы мало. А в справочниках описывается, что «мёд тысячу хворей лечит, радость мысли даёт и дух поднимает…». Речь шла, конечно, о мёде-композите! Вот он какой, настоящий легендарный мёд наших предков!

Есть очень интересные литературные данные, связанные с давленым мёдом: «… Матвей пошёл толочь мёд, зима предстояла быть долгой и суровой…», «… бабка-повитуха строго-настрого следила за тем, чтобы перед кормлением молодая мать смазывала соски груди мё-дом…». Смотрите, что получается: грудничка кормят 5-7 раз в день, при каждом кормлении 3-4 капли мёда он попросту проглатывает, в сутки набирается половина чайной ложки, а это в перерасчете на килограмм веса младенца очень приличная доза специального питания.

Не потому ли, имея скудное бытовое питание, наши предки обладали отменным здоровьем, которое, по всей вероятности, они получали ещё в грудничковом возрасте!? Кстати, в пользу этого говорят многие данные педиатров, работающих с пчелопродукцией и наблюдающих результаты. При регулярном употреблении настоящей пчелопродукции дети попросту перестают болеть и отлично развиваются. Не это ли мечта любой мамы?!

К великому сожалению, рынок пчелопродукции сейчас не блещет ассортиментом, а то, что есть – это не то, что надо. И вновь встаёт вопрос: где всё это взять? Где гарантия качества того, что найдешь? Я в своё время задавал себе тот же вопрос. Но, делать нечего: брал, что есть, у деда в деревне. К нашему счастью, ищущий – найдёт. И я нашёл! А в процессе поиска узнал много нового и интересного. Оказывается, в России около 200 фирм, работающих с продуктами пчеловодства.

До революции Россия была самой медовой страной. Вся Европа скупала у России меда, и от торговли мёдом крепли золотые финансовые запасы страны. Его называли жидким золотом России. Наши российские северные меда считались лучшими по той простой причине, что российская пчела, все короткое лето готовясь к длинной суровой зиме, запасала мед очень высокого качества. Ведь ей нужно было выжить и дожить до весны. Поэтому именно российские меда являлись сильными и лечебными.

Сейчас же великая российская индустрия пчеловодства так же, как и многие отрасли, попросту терпит бедствие.

После того, как я разобрался, что же такое настоящий мёд, в чем его сила, я буквально загорелся, поставив перед собой задачу: найти и иметь у себя дома в рационе питания весь спектр пчелопродукции самого лучшего качества в достаточном количестве на всю семью. Я должен был это найти и иметь, сколько бы это ни стоило! Потому что, перечитав огромное количество литературы по этому вопросу, от популярной до научной, понял не умом, а душой, что эта продукция сегодня – насущная потребность любой семьи, она необходима каждому по жизненным показаниям.

Медицинский термин «по жизненным показаниям» означает, что у вас нет выбора, вы должны принять рекомендацию врача, иначе может быть совсем плохо. Как врач-реабилитолог с восемнадцатилетним стажем, зная проблему истощения и усталости организма не понаслышке, я ещё раз повторюсь: всем нам, живущим на территории бывшего СССР, независимо от возраста, пола, вероисповедания пчелопродукция рекомендована по жизненным показаниям.

У меня дома сейчас круглый год весь спектр отличной пчелопродукции, это стало нормой жизни – иметь ежедневно ее у себя на столе. И результаты говорят сами за себя: семья полна врачами (4 человека), а медикаментов дома нет, и болезней тоже нет – ни серьезных, ни даже банальных простуд. Привлекательно, не правда ли?

Из книги:

ТАЙНА СТАРИННОГО МЕДА ИЛИ ЧЕМ ПИТАЛИСЬ НАШИ ПРЕДКИ

ГАЛИМОВ И.З.