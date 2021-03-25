Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Ил и советских инженеров поздравляем.
К сожалению российских инженеров за прошедшие 30 лет поздравлять не с чем.
су 57
Нет?
А с чем поздравить украинских гастеров в Варшаве?
Советская разработка,даже Индия покупать не хочет.
По всей видимости ещё один хитрый план.
С тем,что работают и пользу приносят,пусть даже и не Украине.
Красавчек
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