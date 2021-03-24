Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Сценарий один – утилизация паразитов и смена курса развития человечества… Наши Веды об этом:
12 (92). Но не допустит Бог-Творец Единый
и Род Небесный гибели Расы…
Возрождение Расы Великой
и пробуждение Духа-покровителя
сынов Рода Небесного принесет Белый Пес[48],
Посланный Богами на Святую землю Расы Великой…
Очистится Святая земля
от тысячелетнего рабского ига Чужеземных ворогов,
кои приносят в жертву кровь и плоть детей своих,
и ложью и лестью неправедной
отравляют Души детей Рода Небесного…
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13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах…
и это будет Великий Конец Света,
для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного…
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного…
У будущего только один сценарий… Этот мальчик, на картинке немного подрастёт и начнёт понимать обман жизни в этом скотском раю. Он возьмёт в руки красное полотнище с серпом и молотом и станет не источником власти для ворья, а Человеком власть имеющим.