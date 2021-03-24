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Сценарии будущего. Ловушки, в которые мы не должны угодить.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CcLKewRFeXs
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 38181 33523
    Вячеслав три часа назад

      Сценарий один – утилизация паразитов и смена курса развития человечества… Наши Веды об этом:

      12 (92). Но не допустит Бог-Творец Единый
      и Род Небесный гибели Расы…
      Возрождение Расы Великой
      и пробуждение Духа-покровителя
      сынов Рода Небесного принесет Белый Пес[48],
      Посланный Богами на Святую землю Расы Великой…
      Очистится Святая земля
      от тысячелетнего рабского ига Чужеземных ворогов,
      кои приносят в жертву кровь и плоть детей своих,
      и ложью и лестью неправедной
      отравляют Души детей Рода Небесного…
      *****
      13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
      слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
      койи пустотой бездуховной наполняли
      весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
      ложь и пороки, лень и жестокость,
      желание чужого и похоть,
      страх и неуверенность в своих силах…
      и это будет Великий Конец Света,
      для Чужеземных ворогов,
      пришедших из Мира Темного…
      И наступит Конец Времени Тьмы,
      для всех Родов Расы Великой,
      и потомков Рода Небесного…

    • 2 2
      Viktor Khokhlachev час назад

        У будущего только один сценарий… Этот мальчик, на картинке немного подрастёт и начнёт понимать обман жизни в этом скотском раю. Он возьмёт в руки красное полотнище с серпом и молотом и станет не источником власти для ворья, а Человеком власть имеющим.

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