Веселье продолжается
Свежая подборка покаяний выложенных МВД Белоруссии на тему задержания админов и участников телеграм-каналов.
Закрытые чаты внезапно оказались не очень закрытыми.
Степень искренности покаяний по шкале от 1 до 10 можете оценить сами.
PS. Кстати, Лукашенко назвал бывшего главу МВД Белоруссии Караева (который занимался подавлением протестов в жесткой фазе белорусских событий) одним из его гипотетических сменщиков после того, как в стране пройдет Конституционная реформа.
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За то, чем занимаются Серый с Вольдемаром Трёхшестёрочным на сайте ЯП, в Беларуси уже содют в кутузку. И у дебилов сразу наступает просветление, и они понимают, что Родина может быть только одна. Могучая воспитательная сила!
_,,,_ Привет,ствую Вас _,,,_
Оно такое очеВИДНОе…
““““““““““
~~~ “ПОКАяния”…~~~
_Что-то неПОНЯТНОе…в Белоруссии НАЧИНАЕТСЯ,
Ещё “вчера” АКТивная,ПРОТЕСТная публика -
…”ВДРУГ”(с-ЧАВО-бы-то) – ИЗВИНЯТЬСЯ начинается…
эта публика,от “ИСКРЕННОСТИ” – прям-таки ЗАХОДИТСЯ…
Сомневаться в ИХ “искренности” – НЕ приходится!
…ТАМ(в РБ),ЧТО-то КЕМ-то – НА 25-03-21 НАМЕЧАЕТСЯ…
““““““““““““““““““““““““““`
Быстрей-бы уже в РБ – ВСЁ устаканилось,бы(Стабилизировалось-бы)…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. канада. 22-3-21.