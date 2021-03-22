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Веселье продолжается

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Свежая подборка покаяний выложенных МВД Белоруссии на тему задержания админов и участников телеграм-каналов.
Закрытые чаты внезапно оказались не очень закрытыми.













Степень искренности покаяний по шкале от 1 до 10 можете оценить сами.

PS. Кстати, Лукашенко назвал бывшего главу МВД Белоруссии Караева (который занимался подавлением протестов в жесткой фазе белорусских событий) одним из его гипотетических сменщиков после того, как в стране пройдет Конституционная реформа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6646799.html
Метки: telegram, белоруссия, Видео, мвд белоруссии, протесты, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 260 164
    Наблюдатель час назад

      За то, чем занимаются Серый с Вольдемаром Трёхшестёрочным на сайте ЯП, в Беларуси уже содют в кутузку. И у дебилов сразу наступает просветление, и они понимают, что Родина может быть только одна. Могучая воспитательная сила!

    • 1048 844
      Valeriy Bondarik 53 мин. назад

        _,,,_ Привет,ствую Вас _,,,_

        Оно такое очеВИДНОе…
        ““““““““““
        ~~~ “ПОКАяния”…~~~

        _Что-то неПОНЯТНОе…в Белоруссии НАЧИНАЕТСЯ,
        Ещё “вчера” АКТивная,ПРОТЕСТная публика -
        …”ВДРУГ”(с-ЧАВО-бы-то) – ИЗВИНЯТЬСЯ начинается…
        эта публика,от “ИСКРЕННОСТИ” – прям-таки ЗАХОДИТСЯ…
        Сомневаться в ИХ “искренности” – НЕ приходится!
        …ТАМ(в РБ),ЧТО-то КЕМ-то – НА 25-03-21 НАМЕЧАЕТСЯ…
        ““““““““““““““““““““““““““`
        Быстрей-бы уже в РБ – ВСЁ устаканилось,бы(Стабилизировалось-бы)…
        - – - – -
        Ничего ни к кому личного. Благодарю.
        = = = = =
        С уважением – Валерий Бондарик.
        г. Эдмонтон. канада. 22-3-21.

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