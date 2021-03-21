Почему современные либералы не терпят упоминаний о героях Древней Руси?

У каждого народа, у любого государства есть две истории: одна официальная – её преподают в школе, изучают профессора и записывают в учебники. Другая – мифологическая, которую передают из поколения в поколение, и часто она ничего общего не имеет с тем, что записано в толстых книгах. Именно эта история, народная, ставшая былиной, героической песней, а то и сказкой, передаёт дух народа, ту самую национальную идею, которую так упорно ищут наши публицисты, которую призывают сформулировать, выразить, открыть.

Эта мифологическая история есть у любой страны, и попробуйте сказать англичанину, что Кромвель был кровавой собакой, что он приказывал добивать раненых противников, залил Ирландию кровью – англичанин чётко ответит, что это был великий государственный деятель.

Предложите французу рассказать о движении Сопротивления, и он назовёт имена храбрецов, которые освобождали Париж от бошей, и никогда не поверит вам француз, что де Голль засекретил открытия журналистов после того, как узнал из собранных документов, что половина руководителей Сопротивления сотрудничала с немцами.

Или попробуйте сказать американцу, что его символ независимости и храбрости – ковбой – это маргинал, который не смог ужиться нигде и ни с кем, что его мучили алкоголизм и насекомые! Американец гордо ответит: «Люби мою страну или убирайся!»

И только наши либеральные публицисты, наши властители народных дум смело срывают «все и всяческие маски», разоблачая «кровавые тайны России». А историю Великой Отечественной войны начали переписывать с самого начала того, что гордо именовали «перестройкой», и только у нас можно поливать грязью собственные праздники и своих героев, доказывая, что Зоя Космодемьянская никакого подвига не совершала, а всего-навсего сожгла деревенскую конюшню, что 28 панфиловцев вовсе не существовали, а Гастелло просто не вернулся из полёта, никакую немецкую колонну не таранив.



Подлинное немецкое фото: казнь Зои

Зачем они всё это делают? А вот зачем. Каждая страна живёт, стоит до тех пор, пока её граждане готовы защитить и себя, и свою семью, и свой дом, и свою Родину, пока есть святыни и святые места, пока существует герой для подражания, и о нём с гордостью и сбивающимся дыханием расскажет внуку дед, о нём напишет книгу талантливый автор.

А сейчас история наших великих славянских прадедов подвергается такому разгрому, какого не знала Русь со времён монгольского нашествия! И уже всерьёз доказывают толстые журналы, что Александр Невский – ханский лакей, на коленях вымаливавший милости у Батыя, что никакого Ледового побоища не существовало, всё выдумано летописцам, чтобы ублажить гордыню князя! И Куликовской битвы не было, и даже невероятный, полный потрясающего самоотречения поступок князя Дмитрия называют наши новые историки попыткой снять с себя ответственность за ход битвы, попросту спрятаться, потому что князь снял с себя великокняжеский доспех, надел обычный, самый простой и встал в ряды передового полка, который должен был своими телами и жизнями погасить первый, самый яростный удар врага. И Дмитрий встал среди воинов — один из всех, такой же, как все русичи, загородившие врагу поле своими щитами и своей храбростью, и каждый воин в полку знал: князь здесь, рядом, бьётся возле меня, и если даже нас двое останется во всём поле против этого конного урагана, то это будем мы, русский мужик и русский князь!

Но почему, зачем, какой в этом смысл? Открыть новую дорогу в науке? Но тогда почему эта новая дорога превращается в уничтожение, вытаптывание всего того, что росло раньше? Но ведь не по целине идёт новый публицист, журналист, а по тысячелетиями возделываемой ниве, и при этом брезгливо отворачивается от всего, что сделали предки. Зачем?

А есть только один ответ: это нужно для того, чтобы доказать, убедить всех, и прежде всего молодых, только вступающих в жизнь, что в прошлом не было ничего доброго, светлого, великого и высокого! Это про наших князей рассказывают небылицы, забывая, как Святослав посылал грозное и гордое «Иду на вы!» Как Владимир принёс свет веры в нашу землю (и уже рассуждают, что лучше бы католичество избрал, оно краше и плодотворней, или уж мусульманство выбрал, конфликтов бы меньше было!). Забыли и другим не дают помнить, как Мономах завещал сыновьям жить в мире и людей любить. Как Михаил Черниговский отказался поклониться идолу перед лицом самого Батыя и умер в мучениях за свою веру. Как два русских мужика, узнав, что поляки закончили подкоп под стену Троицы, перекрестясь, взорвали себя и приготовленный порох, спасая святыню, и до сих пор служат по ним поминальную в обители, заканчивая молитву простыми и трогательными словами: «А имена их, Господи, сам ведаешь!»

Так почему же современные либералы не выносят упоминаний о благородных людях Древней Руси? Более того, они убедили себя и упорно, умело убеждают других, что не было ни величия, ни добра, ни правды, что всё это придёт только тогда, когда мы поймём, что нужно учиться у мудрой Европы и у великой Америки, и только пойдя по их пути, мы откроем для себя истину.

Но деды наши выстояли и не в такой тягости. Наверно, выстояли именно потому, что всегда были у нас люди, которые выше своей жизни ценили то, что называется вечными ценностями: семью, детей, любимого человека, свой дом, свою Родину. А новые историки, проповедники толерантности и либеральных ценностей, пусть пишут. Отвечать им нужно только одним: любовью к своей стране и её великой истории.